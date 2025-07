Desmantellat un grup que va estafar més de 40.000 euros amb falsos webs de venda de pèl·lets

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil, en el marc de l’operació Caldura, ha desarticulat un grup criminal internacional dedicat a estafes massives a través de pàgines web fraudulentes que oferien pèl·lets de calefacció. En total s’ha detingut vuit persones a les províncies de Tarragona, Barcelona, Alacant i Madrid.

La investigació, duta a terme per l'Equip de la Comandància d’Alacant, amb la col·laboració de l'Equip de Torrevieja i components de la Unitat Orgànica de Policia Judicial (UOPJ) d’Alacant, va començar després de la denúncia d’un ciutadà a El Campello, que va pagar per uns pellets a través d’un web i mai no va rebre el producte.

Els investigadors van descobrir que el cas no era aïllat. Amb l’augment del preu de l’energia després de la guerra a Ucraïna, va créixer també la demanda d’alternatives de calefacció, com els pèl·lets. L’organització va aprofitar aquest context per llançar fins 12 pàgines web falses, totes amb aspecte i preus que ajudaven l’engany, trobant-se registrades fora d’Europa.

Els investigadors han reunit 66 denúncies a tot el país, amb un perjudici econòmic que s’acosta als 40.000 euros. La majoria dels pagaments es dirigien a comptes vinculats a una entitat financera amb seu a Irlanda, la qual cosa va ajudar a identificar els implicats.

Compra d’immobles a Tarragona

Els investigadors van descobrir un complex entramat financer dissenyat per ocultar l’origen il·lícit dels diners. Els fons obtinguts mitjançant les estafes eren transferits a comptes a Itàlia, Lituània, Bèlgica, França, Irlanda i Polònia. També es van rastrejar transferències a plataformes digitals amb seu al Senegal, Costa d’Ivori i exchanges de criptomonedes.

Part d’aquests diners van ser utilitzats per a la compra d’immobles, especialment a la província de Tarragona, on algunes empreses vinculades als detinguts tenien com a objecte el lloguer d’habitatges. Aquestes propietats, valorades en més de 500.000 euros, s’oferien a través de conegudes plataformes de lloguer per blanquejar els beneficis obtinguts.

Detencions

Entre els dies 18 i 20 de març, la Guàrdia Civil va dur a terme l’explotació de l’operació realitzant tres registres en domicilis de Tarragona i Madrid, on es va detenir cinc homes i una dona, i va intervenir 14.000 euros en efectiu, un vehicle d’alta gamma, material informàtic d’última generació i abundant documentació rellevant per a la investigació.

Finalment, en aquesta operació s’han aturat vuit persones: set homes de nacionalitats espanyola, argentina i pakistanesa, d’entre 33 i 45 anys, i una dona de nacionalitat argentina de 30.

Als implicats se’ls imputen delictes d’estafa, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal. Tres dels detinguts van ser posats a disposició del Jutjat d’Instrucció no 3 d’Alacant, qui va decretar la seua llibertat. La resta van ser posats en llibertat per la força instructora.