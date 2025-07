El sector turístic de Tarragona preveu una ocupació d’entre el 80 i 90% per Setmana Santa

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El sector turístic de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre preveu una ocupació al voltant del 80 i 90% per Setmana Santa. Els hotelers i responsables dels càmpings són optimistes perquè assoliran un 90% els dies forts de Pasqua. En el cas dels apartaments turístics i dels habitatges d’ús turístic s’espera una ocupació d’entre el 60 i el 70%.

La previsió de bon temps i el turisme esportiu són els principals revulsius. «Les previsions són bones, tenir tants esdeveniments esportius, amb més de 45.000 esportistes de disciplines diferents, ho faciliten», afirma la presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la Província de Tarragona (FEHT), Berta Cabré. Per contra, els allotjaments rurals ebrencs no superaran el 80%.

El 90% de la planta hotelera de la Costa Daurada i de les Terres de l’Ebre estarà oberta per Setmana Santa, la qual cosa suposa unes 53.000 places a tota la demarcació de Tarragona, és a dir, unes 10.000 més respecte a l’any passat. Un d’ells és Hotel Sol Port Cambrils, el qual aquesta mateixa setmana ja ha rebut un grup de futbolistes de Kènia, format per 46 persones.

«Els esdeveniments esportius ens permeten fer previsions a llarg termini, per Setmana Santa hi ha moltes reserves d’última hora i necessitem grups que ens permetin planificar millor», ha asseverat el director general d’aquest establiment, Gustavo Cabedo. Segons dades de la FEHT, els hotels tindran una ocupació mitjana del 85%. Tot i això, de Dijous Sant a dissabte, aquestes poden arribar al 90%.

En el cas del sector del càmping, també s’espera una «alta» ocupació. Així, els establiments d’interior rondaran al voltant del 85% en bungalous i del 65% en parcel·les durant el primer tram de la setmana, mentre que els de la costa l'ocupació es xifrarà en un 90% als bungalous i en un 80% a les parcel·les. Durant la segona part de la setmana, els càmpings de Tarragona podrien aconseguir ocupacions de prop del 90%. Es tracta d’unes dades similars a les de l’any passat. Actualment, tots els càmpings estan oberts.

A tall d’exemple, el Càmping Ametlla preveu tenir una ocupació al voltant del 90%. Aquest disposa de 525 unitats d’acampada, de les quals el 40% són bungalous. El seu gerent, Miquel Roca, ha explicat que la primera franja de la Setmana Santa sempre és «molt imprevisible», ja que els clients s’esperen a última hora per decidir si fan vacances. «Enguany, Setmana Santa ha caigut molt tard, això ens beneficia, sobretot, perquè farà més calor; i si fa bon temps sempre acabem fent una ocupació bastant acceptable», ha comentat Roca.

A més, ha afegit que des de la pandèmia el sector del càmping és més «atractiu»: «Estem de moda, sobretot entre les famílies que busquen un espai a l'aire lliure on els nens puguin jugar amb seguretat i amb tots els serveis, des de l’animació, piscines, pistes d’esport, així els pares i avis poden descansar», ha dit.

Respecte als apartaments turístics i als habitatges d’ús turístic, l'ocupació es xifrarà entre el 60 i el 70%. Les reserves de darrera hora també determinaran les xifres finals, que podrien assolir el 80%, si la climatologia és favorable. Ara mateix, hi ha disponibles les 25.000 places que s’ofereixen a la demarcació de Tarragona.

Pessimisme a les cases rurals de l’Ebre

Per contra, les previsions dels allotjaments rurals de les Terres de l’Ebre no són tan optimistes. El president d’Aturebre, Juanjo Bel, ha asseverat que són «dolentes» i no preveu que se superi el 80% d’ocupació. «Abans, quan Setmana Santa era a l’abril, sobrava gent i fèiem llistes d'espera per si hi havia anul·lacions. Ara, cada vegada és pitjor, aquest any estem malament», sosté el responsable d’Aturebre.

Bel ha assenyalat que les cases de la costa s’ompliran, però en el cas de les de la Plana serà més complicat: «Les cases que estan a prop de la platja, de les llacunes al delta, potser tenen un 100% d'ocupació, però les que estem a la Plana ens quedem una mica a peu», ha lamentat.

Turisme de proximitat

El gruix dels turistes que s’allotjaran a la destinació seran de proximitat i procedent del País Basc, Navarra i Aragó. Els hotels també rebran visitants d’Irlanda, Regne Unit, Països Baixos i França. En el cas dels càmpings, la gran majoria vindran de l’àrea metropolitana de Barcelona, tot i que també s’hi allotjaran francesos, holandesos i alemanys als establiments de la costa. Pel que fa als apartaments turístics i habitatges d’ús turístic, s’hi allotja-ran turistes catalans, bascos, navarresos i aragonesos.

«La combinació de turisme esportiu més el turisme familiar, conjuntament amb client internacional, fa única i especial la Setmana Santa a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre», ha destacat Cabre, qui també ha remarcat que ja està en marxa l'operativa de l’aeroport de Reus. Això, sumat a l’inici de la touroperació, dels viatges de grups sèniors i de final de curs, permet projectar una «alta ocupació» durant els mesos previs a l’estiu.

Comparteix parer, el director general de l’Hotel Sol Port Cambrils que ha afirmat que és una «gran sort» tenir l’equipament aeri. «Països com França, Regne Unit, Bèlgica amb vols directes tenen un pes. Les vendes van bé i les expectatives són bones», ha apuntat Cabedo de cara a la temporada d’estiu.

Taxa turística

Preguntat sobre l’impacte de la taxa turística, el gerent del Càmping Ametlla assegura que no els serà favorable i que si s’aplica penalitzaran al turisme de proximitat, provocant que triïn altres destinacions pròximes, on no es grava aquest impost. «La taxa turística no, només la pagaran els estrangers, també la pagarem els mateixos catalans, costa una miqueta explicar a la gent que ve de Barcelona o de Terrassa que és un turista», ha dit Roca. També ha demanat que no s’apliqui a les Terres de l’Ebre: «Ens costa bastant omplir, juguem en desavantatge». «Si passem dels 60 a l'1,20 realment penalitza, però es pot suportar. Si, en canvi, pugem més, això penalitzarà molt», ha tancat.