L’estació intermodal provoca una ruptura a l’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona

Álvaro Rodríguez

Set anys després del primer pacte ferroviari, la ubicació de la futura estació intermodal ha generat una fragmentació dins el grup impulsor de l’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona. Ahir al matí, l’Ajuntament de Vila-seca va notificar a la Diputació de Tarragona que abandonava «temporalment» el grup i les reunions planejades.

La decisió arribava després de conèixer la intenció de l’Ajuntament de Tarragona de construir una estació intermodal, projecte detallat en el seu Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i que ja va avançar el Diari Més el passat mes de novembre.

Pel consistori vila-secà, aquesta iniciativa xoca amb el projecte d’una estació intermodal dins el seu terme municipal. A la comunicació enviada a la Diputació denuncien que la posició de Tarragona «afecta el consens tècnic i polític creat a tot el territori sobre les infraestructures ferroviàries». Segons ha pogut conèixer el Diari Més, l’Ajuntament de Vila-seca planteja que la renúncia al grup impulsor pugui ser definitiva.

Hores després, l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, emetia un comunicat defensant que la proposta de l’intermodal a l’Horta Gran és «una reserva d’espai tècnica». No obstant això, l’alcalde tarragoní remarcava que el projecte a Vila-seca és el d’una «estació al mig del no-res». El batlle apunta que la iniciativa ve de «principis dels 2000 per connectar els aeroports de Reus i Barcelona», però el projecte actual no compleix aquesta funció.

Viñuales també remarca que Tarragona compta amb «dos milions d’usuaris de regionals i 1,5 milions dels clients de l’alta velocitat». Per aquest motiu, l’alcalde fa una crida a no «cometre el mateix error de l’Estació del Camp de Tarragona» i disposar el nou equipament «on hi ha el gruix de la població».

De fet, l’alcalde tarragoní ja havia emprat anteriorment aquest argument, però mai havia carregat directament contra el projecte de Vila-seca. També cal recordar que l’Ajuntament de Tarragona va presentar al·legacions a la intermodal en considerar que «podien perdre línies regionals». Aquestes al·legacions han deixat paralitzat el projecte durant un any aproximadament. No obstant això, l’Ajuntament tarragoní ho defensava públicament fins a l’any passat.

L’alcalde remarca que l’estació de l’Horta gran «alliberaria la façana marítima i, a més, permetria tenir una mobilitat intermodal real que uniria autobusos, alta velocitat i Rodalies». En el comunicat també apunta que la ciutat «té sobirania urbanística per redefinir les infraestructures».

«Jo no demanaria que Vila-seca renunciés a res, per tant, que no ens ho demani a Tarragona», conclou l’alcalde, mentre afirma que «les legítimes defenses dels municipis no va en detriment que s’arribi a un consens territorial».

Reus aposta per Vila-seca

En mig de la picabaralla, l’Ajuntament de Reus va posicionar-se a favor de construir l’equipament a Vila-seca. Cal recordar que el projecte se situa molt proper a l’aeroport reusenc. Per aquest motiu, l’alcaldessa, Sandra Guaita defensa que aquest projecte «garanteix la connexió de l’aeroport de Reus amb l’Alta Velocitat».

La batllessa considera que el projecte actual està «treballat i consensuat amb el territori», a més de «pactat amb el govern de la Generalitat i de l’Estat». Per això, Guaita encomana a «dibuixar la mobilitat del territori amb lleialtat, mirada àmplia i generosa». Guaita també recorda que el projecte es troba en «els darrers passos de tramitació» i té data prevista d’inici d’obres per al 2026.