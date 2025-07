Detingut un home a Tarragona vinculat en un entramat d’estafes en la compravenda de cotxes d'importació

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil ha desarticulat un entramat d’estafes en la compravenda de vehicles d’importació des d’Alemanya i Bèlgica. En l'operació Dasrobimport i Babaros, han detingut tres persones, entre elles, un home, de 39 anys, de la demarcació de Tarragona. També han arrestat un altre home, de 27 anys, d’Asp i una dona, de 37 anys, de Torrellano (Alacant).

A més, han investigat una quarta dona, de 30 anys, del Vendrell. En l’actuació, els policies van intervenir set vehicles, tres d’ells en un taller del Papiolet (Sant Jaume dels Domenys), a Alacant tres més i un altre a Pontevedra. La investigació, iniciada el setembre de 2024, ha permès identificar deu víctimes i quantificar en més de 200.000 euros els diners defraudats pels arrestats.

La investigació va arrencar l’11 de setembre de 2024 després de rebre diverses denúncies de víctimes en diferents punts d’Espanya relacionades amb la mateixa empresa, la qual operava a través de dues pàgines web pròpies i plataformes de compravenda per Internet.

Segons els investigadors, el mode d'operar dels detinguts consistia a captar l’interès dels compradors, fer-los firmar un contracte i els sol·licitaven una transferència econòmica com a reserva. Posteriorment, els demanaven més diners al·legant que tenien problemes logístics, sense que el vehicle acabés arribant al comprador.

La Guàrdia Civil explica que el gerent de la companyia gravava vídeos des de l’estranger per mostrar els vehicles que venia, la qual cosa, indiquen, “generava confiança” a les víctimes i, a la vegada, “facilitava l’engany”. “Tot i això, la investigació ha revelat que les ubicacions indicades en els contractes eren falses, sent algunes d'elles domicilis sense activitat comercial real en localitats com Santa Pola o Elx”, subratllen des del cos policial.

Els detinguts no tenien antecedents i se'ls investiga pels delictes d'estafa, falsedat documental, blanqueig de capitals i associació il·lícita. Després de passar a disposició judicial, el jutjat va decretar la llibertat amb la imposició de mesures cautelars. Els investigadors no descarten que apareguin nous afectats. En paral·lel, s’ha creat una plataforma ciutadana d’afectats per advertir públicament del frau d’aquesta empresa.