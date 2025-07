Pas endavant per a definir l’estratègia de l’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

Fins a vuit empreses han pugnat per a convertir-se en l’empresa que definir el full de ruta per al desenvolupament de la futura Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona. El passat mes de desembre, la Diputació de Tarragona va licitar els serveis d’assistència tècnica per a la redacció d’una estratègia territorial amb dimensió metropolitana, així com el corresponent pla d’acció per a la seva implementació i el sistema de seguiment i avaluació.

Després de valorar totes ofertes rebudes, la Mesa de contractació ha proposat adjudicar el contracte a la consultora barcelonina Daleph —que ha obtingut la puntuació màxima— per un import de 73.307,85 euros. L’empresa tindrà nou mesos per a elaborar aquesta estratègia que abasti l’àmbit geogràfic dels vuit municipis del Grup Impulsor: Cambrils, la Canonja, Constantí, Reus, Salou, Tarragona, Valls i Vila-seca.

Tal com s’explica en els plecs tècnics de la licitació, totes aquestes poblacions comparteixen identitat, usos del territori, activitat econòmica, estructures urbanes, infraestructures generals i locals, polítiques de sòl i habitatge i sistemes d’espais lliures i equipaments comunitaris.

D’altra banda, es remarca que «l’abast territorial no és definitiu, ja que les àrees metropolitanes són sistemes complexos que han de ser revisats al llarg del temps». Per aquest motiu, es va obrir la possibilitat als licitadors d’incloure altres poblacions dins d’aquest projecte.

Concretament, Altafulla, Castellvell del Camp, el Catllar, els Pallaresos, la Pobla de Mafumet, Riudoms, la Selva del Camp, Torredembarra, Vinyols i els Arcs, Almoster, les Borges del Camp, Montbrió del Camp, el Morell, Perafort, la Secuita, Alcover, els Garidells, la Masó, el Milà, el Rourell, Vallmoll i Vilallonga del Camp. L’adjudicatària els ha inclòs tots en la seva proposta.

Aquest pla d’acció servirà per a «enfortir una visió compartida de futur», alhora que «permet establir els criteris que han d’orientar el progrés del territori metropolità com a element tractor de les comarques tarragonines i els projectes que poden actuar com a motors de transformació en els pròxims anys».

En els pròxims dies, l’empresa Daleph —amb 30 anys d’experiència— començarà a perfilar aquest full de ruta que servirà per a ordenar el territori fomentant la cohesió social, la innovació digital i la sostenibilitat. A més, ajudarà a millorar la governança «multinivell» i la gestió compartida dels serveis públics, i també impulsarà processos participatius amb la ciutadania i altres actors locals.

«Un pas essencial»

Fonts de la Diputació de Tarragona remarquen que «comptar amb una estratègia territorial és un pas essencial per al desenvolupament de la futura àrea metropolitana, perquè ens permetrà comptar amb una diagnosi clara, uns objectius i un pla d’acció, amb el seu sistema de seguiment i avaluació».

Actualment, l’ens supramunicipal està coordinant els instruments de governança de l’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona, que va fer la primera passa el desembre del 2023 amb la creació del Grup Impulsor, que en els pròxims mesos es constituirà com una associació, tal com va avançar la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, en una entrevista a Ràdio Ciutat. Per tant, passarà a ser una eina amb personalitat jurídica pròpia, fet que facilitarà la captació de recursos i inversions a nivell internacional.