Desarticulen un grup que va estafar més de 200.000 euros en la compravenda de vehicles

La Guàrdia Civil ha desarticulat un entramat acusat d'haver estafat més de 200.000 euros en la compravenda de vehicles presumptament importats des d'Alemanya i Bèlgica, després de detenir tres persones, dues d'elles a la província d'Alacant i una tercera a la de Tarragona, i investigar una quarta.

De moment han aparegut deu víctimes identificades en diferents províncies, encara que no es descarten més afectats, i s'han intervingut set vehicles.

Les perquisicions, dutes a terme per l'Àrea de Recerca de Santa Pola (Alacant) i la Unitat Orgànica de Policia Judicial de Madrid (EDITI), es van iniciar l'11 de setembre del 2024 després de rebre's diverses denúncies de víctimes en diferents punts del país, totes relacionades amb una empresa que operava a través de dues pàgines web pròpies i plataformes de compravenda a internet, segons un comunicat de l'institut armat.

La manera d'operar consistia en captar l'interès dels compradors, fer-los signar un contracte i sol·licitar una transferència econòmica com a reserva. Posteriorment, es demanaven noves quantitats al·legant presumptes problemes logístics, sense que el vehicle arribés a lliurar-se.

Per donar més aparença de legalitat, el suposat gerent de l'empresa arribava fins i tot a gravar vídeos des de l'estranger mostrant els vehicles, el que generava confiança en les víctimes i facilitava l'engany. No obstant, la investigació va revelar que les ubicacions indicades en els contractes eren falses, sent algunes d'elles domicilis sense activitat comercial real a localitats com Santa Pola o Elx.

Després de l'anàlisi de la informació obtinguda durant les indagacions, es va quantificar el perjudici econòmic en més de 200.000 euros, amb deu víctimes identificades en diferents províncies, encara que no es descarten més afectats.

El passat 11 de març van ser arrestats un home de 27 anys a Asp (Alacant), una dona de 37 a la pedania de Torrellano (Elx) i un altre home de 39 a la província de Tarragona. També es va investigar una dona de 30 anys a la localitat del Vendrell.

Aquest mateix dia es van realitzar un registre judicial al Papiolet (Tarragona) i dues inspeccions en tallers d'Elx, que van finalitzar amb la intervenció de set vehicles, tres a Tarragona, tres a Alacant i un a la província de Pontevedra.

Els detinguts, que no tenien antecedents i als quals s'imputen els presumptes delictes d'estafa, falsedat documental, blanqueig de capitals i associació il·lícita, van ser portats davant l'autoritat judicial i posats en llibertat amb la imposició de mesures cautelars, segons la nota de premsa.

La Guàrdia Civil ha indicat en el comunicat que en xarxes socials s'ha creat una plataforma ciutadana d'afectats que adverteix públicament del frau i de l'operativa utilitzada per l'empresa.

L'institut armat manté oberta la investigació i no es descarta l'aparició de noves víctimes, ni la localització de més vehicles vinculats a aquesta xarxa.