La Costa Daurada i les Terres de l'Ebre rebran 45.000 esportistes per Setmana Santa

La Costa Daurada i les Terres de l'Ebre es preparen per rebre un nombre rècord d’esportistes durant la Setmana Santa de 2025, amb un total estimat de 45.000 participants, entre esportistes i equips tècnics, que prendran part en diversos tornejos de moltes disciplines i categories. Aquesta gran afluència tindrà lloc arreu de la demarcació, des dels municipis de la Costa Daurada nord fins a les Terres de l'Ebre, consolidant així la demarcació de Tarragona com una destinació de primer ordre per al turisme esportiu.

La diversitat de competicions programades fa del turisme esportiu una activitat essencial per a la regió, assegurant una alta presència de visitants en localitats com Salou, Cambrils, Vila-seca, la Pineda, Tarragona, Reus, Hospitalet de l'Infant, Mont-roig del Camp, Calafell, Torredembarra i a municipis de les Terres de l'Ebre.

«La creació d'una oferta esportiva extensa, que engloba tornejos de futbol, bàsquet, hoquei, voleibol, handbol, futbol sala, waterpolo, vela, balls esportius i altres disciplines, fa que aquesta Setmana Santa tinguem assegurada una alta ocupació des de fa dies. Ja no depenem del clima o de si hi ha neu o no. La Costa Daurada i les Terres de l'Ebre han aconseguit establir-se com un punt de referència destacada per als organitzadors de tornejos de diferents esports, per a totes les edats i nivells», afirma Berta Cabré, presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT).

«Fa uns anys, tant el sector privat com el públic vam apostar fort per convertir-nos en una destinació referent en turisme esportiu, ho hem aconseguit. Tenim les instal·lacions perfectes i necessàries per organitzar tots aquests esdeveniments. Així doncs, ja podem garantir una alta ocupació arreu del territori. Això ens dona molta seguretat i poder planificar amb temps la nostra activitat, sense dependre de la climatologia o altres afers externs», ha afegit.

«El turisme esportiu és una de les claus per a la desestacionalització del sector turístic i per al creixement de la nostra economia. Aquests tornejos i esdeveniments no només venen els mateixos esportistes, sinó també els acompanyen les seves famílies, que aprofiten l'oportunitat per descobrir la nostra destinació i PortAventura World. Això, sense dubte, és una experiència fantàstica que fomenta que les famílies tornin en futures ocasions per seguir explorant tot el que la nostra regió té per oferir».

Alguns dels tornejos de futbol que atrauran més participants durant aquests dies són el Mundialito, la Mare Nostrum Easter Cup, la Costa Daurada Cup, la XV MNBasket, el tradicional torneig TGN Bàsquet de Cambrils, la Mare Nostrum Cup Handbol, entre d'altres.

Alta ocupació

Els hotels, càmpings i apartaments turístics de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre tindran unes dades d'ocupació altes per a la Setmana Santa. Aquest any, les previsions apunten a un 80-90% d’ocupació.

Pel que fa als hotels, hi haurà el 90% de la planta hotelera oberta, la qual cosa representa aproximadament unes 53.000 places a tota la demarcació de Tarragona, unes 10.000 més que l'any passat. Els hotelers són optimistes pel que fa a la previsió d’ocupació, amb una mitjana del 85%, aproximadament. Tot i això, de Dijous Sant a dissabte, les ocupacions poden arribar al 90%. Durant aquests dies, el turisme que s’allotja a hotels és principalment nacional, del País Basc, Navarra i Aragó, francesos i també visitants internacionals que arriben d’Irlanda, Regne Unit, Països Baixos i França a través dels vols que operen a l’Aeroport de Reus.

La previsió per al sector dels càmpings també és positiva. Tant als càmpings de l’interior com als de costa, s’espera una alta ocupació. Durant la primera part de les vacances de Setmana Santa, la previsió als càmpings d’interior rondarà amb ocupacions vora el 85% en bungalows i el 65% en parcel·les, mentre que als establiments de la costa, hi haurà un 90% d’ocupació als bungalows i un 80% a les parcel·les. Durant la segona part de Setmana Santa, els càmpings de Tarragona podrien aconseguir ocupacions que vorejarien el 90%, unes dades similars a les de l'any passat. La procedència dels visitants serà, bàsicament, catalana -molts de l'àrea metropolitana de Barcelona-, però a la costa també s'hi allotjaran francesos, holandesos i alemanys. Actualment, tots els càmpings de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre estan oberts.

Pel que fa als apartaments turístics i habitatges d’ús turístic de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre s'espera una ocupació entre el 60 i el 70%. La gran majoria de visitants que s’hi allotjaran seran nacionals, principalment clients de proximitat, com són de Catalunya, País Basc, Navarra, Aragó... L’ocupació final la determinaran les reserves de darrera hora. Així, si la climatologia acompanya, s’arribarà al 80% d’ocupació. Les 25.000 places que ofereixen els apartaments turístics de la demarcació de Tarragona estan disponibles.

Bona arrencada de temporada

Amb una Setmana Santa més tardana aquest any, les previsions per a la primavera són positives. L’arrencada de l’activitat a l’Aeroport de Reus, l'inici de la touroperació, dels viatges de grups sèniors i de final de curs assegura també uns mesos previs a l'estiu d'alta ocupació. Aquest fet es tradueix en una ocupació alta durant la Setmana Santa, però també en una projecció de bones ocupacions per a les setmanes posteriors.

«El fet que la Setmana Santa sigui tardana, tot i que ens fa començar la temporada una mica més tard, té una part positiva i és el fet que ens permet arrencar amb altes ocupacions i, a més, mantenir aquesta tendència durant tot el mes d'abril i maig. Així, no hi haurà establiments que tornaran a tancar portes després de Setmana Santa, fet que sí que succeeix quan aquests dies festius cauen al març. Aquesta estabilitat en les ocupacions ens permet continuar treballant en la creació de llocs de treball més estables i, per tant, en una oferta turística de més qualitat», explica Cabré.