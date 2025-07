CaixaBank monitora el consum de Reus, Tarragona i el Vendrell en directe.

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

CaixaBank Research ha engegat una innovadora eina per monitorar el consum en més de 200 ciutats d’Espanya, entre les que s’hi inclouen Tarragona, Reus i el Vendrell, en temps real. Aquesta funcionalitat pionera utilitza dades internes de l’entitat, agregades i anonimitzades, per oferir un seguiment detallat de l’economia espanyola.

El nou indicador, integrat en el Portal d’Economia en Temps Real de CaixaBank Research, permet analitzar el consum a partir de pagaments presencials realitzats amb targeta en els comerços i reintegraments a través de caixers automàtics, incloent-hi tant la despesa dels espanyols com dels estrangers.

Fins ara, l’evolució del consum estava disponible a nivell agregat per al total d’Espanya i per a totes les comunitats autònomes. Tanmateix, ara s’ha incorporat el seguiment del consum en municipis de més de 35.000 habitants, incloses totes les capitals de província.

Aquesta eina ofereix un indicador de la despesa a cada municipi, reflectint la realitat econòmica local basada en dades de qualitat. Mensualment, el servei d’estudis de CaixaBank publicarà l’evolució del consum presencial a cada municipi amb un decalatge d’uns quants dies després del tancament del mes.

Les ciutats analitzades són ens econòmics de mida considerable, però que fins ara disposaven d’informació econòmica limitada sobre el seu municipi, en particular de dades d’alta freqüència que permetin un seguiment gairebé a temps real. CaixaBank Research ajuda a pal·liar aquesta carència a través de la nova funcionalitat.

El consum a Espanya va avançar durant el primer trimestre del 2025 un 3,4% interanual, un nivell de creixement una mica inferior al del trimestre anterior, però fins i tot relativament elevat. En particular, el consum presencial mitjançant targetes i reintegraments, que és el que també es monitora a escala de ciutat, es va mantenir en l’1,9%, un ritme de creixement similar al del trimestre anterior. El 2024, el consum va créixer a un ritme més gran en la meitat sud de la península i en les illes Balears i les Canàries, especialment en poblacions amb gran afluència turística.

Entre les ciutats on més va créixer el consum l’any passat, hi ha diverses destinacions turístiques. Al Top 10 de les ciutats on el 2024 més va avançar el consum, hi ha Estepona, Torremolinos, Benidorm, Irún, Màlaga, Pozuelo de Alarcón, Alcantarilla, Ripollet, Adeje i Elda. El rànquing de les 10 localitats on més va disminuir el consum està format per Paterna, Gavà, Azuqueca de Henares, Burriana, Soria, Castelló de la Plana, Arganda del Rey, Ontinyent, Zamora i Collado Villalba.