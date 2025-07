L'AEHT preveu més ocupació a les zones rurals de Tarragona mentre la costa espera el 'last minute'

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Federació d'Associacions d'Empreses d'Hostaleria de la Província de Tarragona (AEHT) augura una bona Setmana Santa per a molts establiments turístics de la província de Tarragona, tot i que la dependència de les reserves d’última hora, sovint condicionades pel clima, continua marcant la dinàmica del sector.

A la costa, les previsions són variables i creixen a mesura que ens desplacem de nord a sud. A poblacions com Altafulla, s’espera una ocupació d'entre el 50% i el 60% durant els dies forts de Setmana Santa, amb la confiança que les reserves d’última hora puguin millorar aquestes xifres. Cambrils preveu una ocupació mitjana del 70%, amb l’esperança d’un augment a última hora, mentre que a la costa de les Terres de l’Ebre l'ocupació ja s'apropa al 100%.

A l’interior, les dades són encara més optimistes. A la Conca de Barberà, l’ocupació ronda el 60% durant tota la setmana i s’eleva fins al 83% entre dijous i diumenge. Al Priorat, les expectatives són molt altes gràcies al fet que el turisme de la zona no depèn tant del clima. A la Terra Alta, la previsió d’ocupació també s’acosta al 100%, consolidant aquest territori com un dels destins estrella d’aquesta Setmana Santa. El Baix Camp i l’Alt Camp esperen un 75% d’ocupació, amb optimisme respecte a les reserves d’última hora. La celebració de la Setmana Santa en dates tardanes i la fi de la temporada d’esquí han canalitzat més demanda cap al sud de Catalunya, afavorint aquests territoris.

En les zones urbanes, les previsions varien segons el caràcter turístic de cada ciutat. Reus i Valls mostren dades inicials modestes, amb una ocupació del 40% que podria arribar al 80% durant els dies centrals, com Divendres i Dissabte Sant. Tarragona ciutat, més orientada al turisme, preveu una ocupació d’entre el 80% i el 100%, especialment en els dies festius. La diferència en l’atractiu turístic entre Tarragona i altres capitals, com Reus i Valls, explica aquesta disparitat, ja que aquestes últimes atreuen més turisme MICE, que disminueix en períodes no laborals.

En conjunt, la demarcació afronta una Setmana Santa amb bones perspectives, especialment en destinacions rurals i d’interior, així com en zones costaneres ja consolidades. El turisme de proximitat continuarà sent determinant, mentre que les reserves d’última hora, molt influenciades pel temps, acabaran de definir els resultats finals de la campanya.

«Els establiments de petit format, especialment els rurals i d’interior, són els que afronten una Setmana Santa amb millors perspectives. Tot i que la costa i les ciutats encara depenen de les reserves d’última hora, confiem que el conjunt del territori tanqui amb bones xifres», ha declarat Magí Mallorquí, president de l’Associació Hotelera de l’AEHT.