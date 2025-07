Florenci Nieto dimiteix com a president de PIMEC Comerç a Tarragona

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Creat: Actualitzat:

Florenci Nieto ha presentat la seva dimissió com a president de PIMEC Comerç a Tarragona després de gairebé divuit anys vinculat a la patronal. L’expresident provincial assegura haver pres aquesta decisió després d’arribar «al límit» de la seva paciència i «no combregar» amb algunes de les personalitats de PIMEC i les decisions de l’executiva.

Tot i que Nieto no ha mencionat el seu nom, ha expressat a aquest mitjà les diferències amb l’actual president territorial de PIMEC a Tarragona, Jordi Ciuraneta. Més concretament, Nieto declara que el president «no respecta i actua amb arrogància». L’expresident de PIMEC Comerç considera que hi ha hagut més preocupació per «qüestions personals i d’imatge» en comptes de «fer pujar més el lideratge de la patronal».

Florenci Nieto hauria formalitzat la seva renúncia a través d’un burofax enviat a la direcció general a principis d’aquest mes d’abril. Segons Nieto, el president de PIMEC, Antoni Cañete, li hauria demanat que s’ho replantegés oferint-li la presidència tarragonina. Aquesta oferta no ha estat suficient per Nieto, qui assegura posar per davant la seva «dignitat».

La renúncia de Nieto arriba poc més d’un mes després de la reelecció de Cañete al capdavant de la patronal i de Ciuraneta com a responsable territorial de Tarragona. Florenci Nieto assenyala que Ciuraneta va anunciar la seva marxa ara fa dos anys, però aquesta mai es va formalitzar.

L’expresident de PIMEC Comerç assegura que l’executiva «no s’ha ajustat a les promeses i els compromisos» que s’havien fet amb ell, sense entrar en detalls. Per contra, Nieto assegura que s’ha mantingut «fidel» a la patronal i a Antoni Cañete.

D’altra banda, l’expresident apunta que durant el mandat de Ciuraneta «hi ha hagut un rècord de quatre secretaries territorials». A més, en aquest darrer període, el president tarragoní va decidir prescindir del representant de PIMEC al Baix Camp i renovar la comissió executiva. Florenci Nieto no entra a valorar aquests fets per «respecte».

Ara, Nieto considera que és «molt difícil» que es donin canvis dins la patronal que li facin plantejar-se tornar. «Haurien de passar canvis profunds importants i és evident que no passarà», sentencia l’expresident.

Seguir en actiu

Pel que fa al seu futur, Nieto assegura que ha estat «trucat per moltíssima gent» per tal de donar continuïtat a la seva vida pública. Tot i que admet estar «de dol», l’expresident estaria disposat a seguir-se «dedicant d’alguna manera al teixit associatiu i productiu». No obstant això, Nieto afirma que la seva renúncia no s’ha donat per «marxar a una competència de PIMEC». L’expresident tampoc descarta fer un salt a la vida política.