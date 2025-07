L’atracció de PortAventura World que s’ha convertit en la més alta del món

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

PortAventura World ha assolit una nova fita en convertir-se en el parc amb la muntanya russa més alta del món. Es tracta de Red Force, una atracció ubicada a Ferrari Land, que amb els seus 112 metres d’altura ha superat a altres muntanyes russes prèviament reconegudes per la seva altura, com Kingda Ka a Six Flags Great Adventure, que ha estat demolida, i Top Thrill Dragster 2 a Cedar Point, que es troba tancada.

La muntanya russa Kingda Ka, ubicada a Nova Jersey, Estats Units, va ser demolida aquest passat 28 de febrer. Aquesta atracció, inaugurada el 2005, tenia una altura de 139 metres (456 peus) i assolia una velocitat màxima de 206 km/h (128 mph) en 3,5 segons, fet que la va convertir en la muntanya russa més alta i ràpida del món en el seu moment.

La decisió de la seva demolició es va deure a diversos factors, incloent problemes mecànics recurrents i la intenció del parc d’introduir noves atraccions. La implosió controlada de Kingda Ka va ser part d’un pla més ampli de Six Flags per renovar la seva oferta d’entreteniment.

Característiques de l’atracció Red Force de PortAventura

Red Force és una muntanya russa de llançament fabricada per Intamin, inaugurada l’abril de 2017. Aquesta atracció destaca per la seva acceleració de 0 a 180 km/h en només 5 segons, fet que la converteix en la segona més ràpida del món, gràcies als seus motors lineals sincrònics. A més, ofereix un recorregut de 880 metres, brindant als visitants una experiència única plena d’adrenalina.

Així doncs, a partir d’aquest dissabte, 5 d’abril, els amants de l’adrenalina tenen una cita ineludible, ja que la muntanya russa més alta i la segona més ràpida del món tornarà a funcionar. De fet, tal és l’efecte que provoca en el visitant, que reprodueix la potència d’un autèntic monoplaça de Fórmula 1.

Més enllà de ser una atracció icònica, Red Force és una experiència exclusiva que combina velocitat, emoció i la passió pel motor. Forma part de Ferrari Land, un parc temàtic amb 16 atraccions i activitats pensades per a tots els públics, amb una acurada tematització que transporta als visitants als paisatges més emblemàtics d’Itàlia.

La incorporació de Red Force ha reforçat la posició de PortAventura World com a destí de referència per als amants de les emocions fortes. A més, ha contribuït al reconeixement internacional del parc, atraient visitants de tot el món que busquen experiències úniques i emocionants.