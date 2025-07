La borrasca Núria porta a Tarragona forts vents que poden superar els 70 km/h

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

La borrasca Núria encara es manté a Tarragona i, aquest dijous, està provocant forts vents a la demarcació, que s’estendran fins divendres. Així doncs, s’esperen ratxes de vent que podrien superar els 70 quilòmetres per hora, afectant especialment el litoral nord de la província.

Per aquest motiu, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat avisos grocs -moderats- per forts vents i per l’estat de la mar. Segons el Meteocat, les comarques més afectades per aquestes fortes ratxes de vent seran la Conca de Barberà i el Priorat, sobretot, durant la matinada de dijous a divendres.

D’altra banda, respecte a l’estat de la mar, el Meteocat preveu onades superiors als dos metres i mig i, per aquest motiu, ha activat l’avís per a aquest dijous al Baix Ebre i al Montsià. Això sí, per demà divendres, l’avís s’estén a les comarques del Baix Camp, del Tarragonès i del Baix Penedès.

El temps a Tarragona s’estabilitzarà aquest cap de setmana, quan la borrasca Núria marxarà de la demarcació i deixarà pas al bon temps i a les temperatures primaverals. De fet, s’espera que la temperatura màxima pugui arribar a superar els 20 graus, mentre que la mínima se situarà en els 12 ºC.