Treballadors de PortAventura World anuncien vaga per Setmana Santa

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Creat: Actualitzat:

Els sindicats CCOO i UGT, els quals sumen una representació sindical del 80% a PortAventura, han convocat una vaga pel dia 19 d’abril, en plena Setmana Santa. L’aturada serà de 24 hores segons la decisió que es va prendre a l’assemblea d’aquest dimarts.

Segons afirma Paco López, representant del comitè d’empresa de la UGT al parc, la convocatòria de vaga arriba «després de més de deu reunions» on no han trobat encaix amb la companyia per millorar el conveni. Les negociacions per la millora de les condicions s’estenen des del desembre, moment en què va caducar l’actual, però els representants sindicals han decidit finalment suspendre les negociacions i anar a la vaga.

Des de la companyia asseguren no haver rebut «cap notificació oficial per part del departament d’Empresa i Treball» en relació amb la convocatòria. Des del parc afirmen que la seva voluntat és «continuar treballant des de la responsabilitat i la voluntat d’entesa amb el comitè» i confien poder arribar a un acord «com en ocasions anteriors».

El conveni actual afecta uns 4.500 treballadors segons els càlculs d’UGT. Aquests serien, majoritàriament, els empleats dels hotels, pisos, atraccions, restauració i oficines. D’altra banda, els responsables de neteja, manteniment i espectacles treballen a través de subcontractes i no estarien afectats pel conveni.

Segons relata López, el conveni es va tancar «sense abordar problemes crucials», ja que va ser signat l’any 2020, en plena pandèmia. Quatre anys després, els sindicalistes apunten que és un acord «molt just» i reclamen millores econòmiques i revisions de les jornades, horaris i descansos.

El representant sindical assegura que hi ha «tres nivells professionals que només cobren el salari mínim interprofessional», en aquesta situació es trobarien «un 60% dels treballadors directes del parc». A més, López indica que molts d’aquests contractes són «temporals o de mitja jornada», remarcant que «no donen per viure».

El portaveu critica que «l’empresa només ha anunciat beneficis, però aplica retallades als treballadors». Els sindicats també demanen millores al transport i el servei de menjador, així com una millor distribució de les funcions. També consideren necessari establir plans de prejubilació perquè «hi ha una plantilla molt envellida». «Som el motor turístic del territori i estem molt cansats. Això ha de parar», clou López.

Amenaça d’indefinida

Paco López assegura que aquesta parada de vint-i-quatre hores és només «una primera acció» i amenaça que «si no trobem respostes ens plantegem una vaga indefinida». El representant sindical espera un seguiment important d’aquesta primera acció.

Per la seva part, des de PortAventura World asseguren que el ressort «té previst operar amb total normalitat» durant la jornada de vaga i garanteixen «l’experiència habitual a tots els visitants en cada una de les jornades d’obertura previstes».