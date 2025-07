L'atur es manté en descens a Tarragona i l'Ebre durant el mes de març amb 333 inscrits menys

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

L'atur ha tornat a baixar lleugerament al març a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre i manté la tendència a la baixa del passat febrer. El mes s'ha tancat amb 39.449 persones que busquen feina, 333 menys que el mes anterior (-0,84%) i 1.170 menys que el març de 2024 (2,88%).

Per sectors, l'agricultura no ha patit cap variació, mentre que només la construcció ha incrementat en 11 persones la xifra de desocupats. La baixada s'ha notat en els serveis (-312) i la indústria (-35), els de més pes al territori. Pel que fa a la Seguretat Social, hi ha hagut un total de 340.428 afiliats al març, 5.196 més (1,55%) que al mes de febrer. La variació anual també és positiva amb 3.703 llocs de treball creats, un 1,1%.

El nombre total de persones registrades com a desocupades al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre el mes de març es continua mantenint per sota de les 40.000, segons les dades fetes públiques pel Ministeri de Treball i Economia Social aquest dimecres. 16.285 són homes i 23.164 són dones. Per sectors, la majoria de les persones aturades provenen del sector serveis (27.801). El segon sector amb més atur és la indústria (3.504), molt prop de la construcció (3.254). 1.406 persones busquen feina a l'agricultura i 3.484 no han tingut cap feina abans.

D'altra banda, el nombre de contractes (17.798) ha crescut amb un 12,82%, amb 2.022 contractes de feina més que al febrer, però la xifra es redueix si es compara amb les contractes del març de 2024, amb una disminució del 6,31% i 1.199 contractes menys.

Hi ha hagut un 8,7 % més (634) de contractes indefinits que al febrer tot i que un 14,36% menys que fa un any. Pel que fa als contractes temporals se n'han signat 1.388 al març, un 16,35% més que el mes anterior, però només un 1,32% (129) més que el març de 2024.