L’Ajuntament de la Pobla de Mafumet rep 22 propostes veïnals per als pressupostos participatius

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El passat mes de febrer, l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet va activar —per primera vegada en la seva història— els pressupostos participatius, una iniciativa que es troba actualment en la seva tercera fase, la de valoració tècnica de les propostes presentades. Els habitants del municipi pobletà han aportat fins a vint-i-dues idees, totes elles destinades a millorar la vida a la Pobla en aspectes com la mobilitat, la seguretat, els equipaments públics, l’eliminació de barreres arquitectòniques, etc.

Ara és el torn de la comissió tècnica, especialment creada per a l’ocasió i que serà l’encarregada d’avaluar de manera individual cada proposta, amb la finalitat de determinar si s’ajusten als requisits establerts per a aquesta iniciativa. Aquests requisits passen perquè cada proposta, de manera individual, no excedeixi els 50.000 euros, a més de tractar-se de qüestions de competència municipal i que facin referència a projectes d’inversió, com ara creació o renovació d’infraestructures, inversions en TIC, etc.

Durant les properes setmanes, la comissió tècnica finalitzarà el seu estudi de les propostes presentades pels veïns i veïnes de la Pobla, la qual cosa donarà peu a obrir la quarta fase, de votació popular. Aquesta tindrà lloc de l’1 al 25 de maig, i qualsevol persona empadronada al municipi pobletà i amb 16 anys o més podrà emetre el seu vot. Aquest permetrà donar suport a un màxim de tres propostes d’entre les quals superin el cribratge que actualment està duent a terme la comissió tècnica.

Les persones interessades a participar del procés de votació podran fer-ho de manera telemàtica, a través de la plataforma Decidim, o bé de manera presencial, a la carpa que serà instal·lada als jardins del Pavelló durant la celebració de la Fira del Vi que tindrà lloc al mes de maig.

Un cop finalitzada la votació, l’Ajuntament durà a terme el recompte de vots, a través del qual es determinarà quines han estat les propostes més votades. Finalment, executarà aquelles amb més suport popular fins al límit de la dotació pressupostària prevista.

La posada en marxa dels pressupostos participatius a la Pobla és tota una novetat al municipi, ja que és la primera vegada que els habitants tindran l’oportunitat de decidir l’ús d’una part del pressupost municipal. Al respecte, l’alcalde Joan Maria Sardà afirma que «amb aquesta iniciativa fem un pas més en el camí cap a la transparència, cap a la implicació dels nostres veïns i veïnes en el fet públic perquè, com sempre diem, entre tots fem la Pobla».