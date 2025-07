Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Protecció Civil ha desactivat aquest diumenge al migdia les alertes per fort vent i onatge després que l'episodi ha anat clarament a la baixa. La ventada ha estat notable a cotes altes del Pirineu i Prepirineu i a la zona de l'Empordà, amb ratxes destacables de 136,1 km/h a Boí, 129,6 km/h al Santuari de Queralt, 128,9 km/h a Salòria, 126,4 km/h a la Tosa d'Alp, 123,8 km/h a Portbou i també al pantà de Darnius-Boadella i de 122 km/h al Montsec d'Ares.

El telèfon d'emergències 112 ha rebut gairebé 900 trucades relacionades amb el temporal, especialment a l'Alt Empordà (211) i Baix Empordà (125). En paral·lel, els Bombers de la Generalitat atès 680 serveis, cap de gravetat i centrats sobretot a l'extrem nord del país.

Per demarcacions, s’han registrat 383 serveis a la Regió d’Emergències de Girona, 93 a la Metropolitana Sud, 68 a la Metropolitana Nord, 58 a la Centre, 37 a la de Lleida, 31 a la de Tarragona i 10 a la de les Terres de l’Ebre.

Rodalies va informar ahir dissabte que des de primera hora no circularien trens entre les estacions de Ripoll i Puigcerdà (R3) a causa del mal temps.

També es va haver d'interrompre la circulació a les línies R4 (Castellbell i el Vilar) i R11 (Sant Miquel de Fluvià) a causa d'arbres caiguts. Gran part dels 680 avisos als Bombers van provenir de la regió d'Emergències de Girona (363).

En la majoria de serveis han estat requerits per caiguda d'arbres a la via pública o sobre vehicles, cases o cables. Els Bombers també han atès incidències per caiguda d'elements no estructurals de la via pública com cartells, rètols, tendals, tanques i fins i tot, alguna marquesina, i també per assegurar o sanejar finestres, teules o alguna coberta o planxa que perillava de caure pel vent.

Talls de subministrament elèctric a l'Alt Empordà

El vendaval de tramuntana i mestral també ha provocat incidències al subministrament elèctric, especialment a l'Alt Empordà. Els municipis d'Agullana, Darnius i Maçanet de Cabrenys es van quedar ahir dissabte unes hores sense llum, amb uns 1.435 abonats afectats.

Endesa va instal·lar grups electrògens a la zona i a primera hora d'aquest diumenge només restaven una desena d'abonats afectats. Portbou, Colera i part de Llançà es van quedar igualment sense subministrament elèctric a la tarda-vespre de dissabte i el servei s'ha anat restablint progressivament.

Una carretera tallada i una altra amb cadenes per la nevada

Pel que fa a la xarxa viària, ja només queden dues carreteres afectades per la nevada. La BV-4024 es troba tallada per accedir al coll de Pal al Berguedà, mentre que es necessiten cadenes per circular a l'N-141 al coll del Portilló.

La caiguda d'arbres va provocar ahir dissabte a la tarda diversos talls i afectacions a la C-55 a Castellbell i el Vilar, la C-65 a Santa Cristina d'Aro, la C-246a a Vilanova i la Geltrú, l'N-340 a Vallirana, la C-15b a Sant Pere de Ribes-Canyelles, l'LV-4241 a Sant Llorenç de Morunys i la T-700 a Prades.

Onades de 2,5 metres a la Costa Brava

Protecció Civil avisa que aquest diumenge encara hi pot haver onades superiors als 2,5 metres (maregassa) al litoral de l'Empordà i manté en prealerta el pla Procicat. La direcció d'onatge predominant serà del nord i hi haurà notable mar de fons.

Un arbre tombat per la ventada a Vilatenim, a l'Alt EmpordàAgència Catalana de Notícies

Un arbre caigut sobre un cotxe al carrer de les Moreres, a AltafullaUn arbre caigut sobre un cotxe al carrer de les Moreres, a Altafulla

Els Bombers asseguren un fanal a la plaça de l'Ajuntament de Sant Vicenç de CastelletEls Bombers asseguren un fanal a la plaça de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet

Un arbre caigut a la carretera de Granera a Monistrol de MontserratUn arbre caigut a la carretera de Granera a Monistrol de Montserrat

Un arbre caigut pel fort vent a CervellóUn arbre caigut pel fort vent a Cervelló

Cau un arbre sobre una casa a BegurCau un arbre sobre una casa a Begur