La cinquena edició del Festival Jordi Savall homenatja la diversitat, l’amistat i la bellesa

El Festival Jordi Savall celebra enguany la cinquena edició amb un homenatge a la diversitat, l’amistat i la bellesa. El festival se celebrarà entre l’11 i el 17 d’agost al Reial Monestir de Santes Creus, a Aiguamúrcia i al Convent de Sant Francesc a Montblanc. Aquest any com a novetat també es faran concerts a Valls i Alcover.

De tota la programació, Jordi Savall serà present en cinc concerts. En aquesta edició, Frederic Amat és l’autor de la pintura creada per representar el festival i la programació inclou la inauguració de l’exposició audiovisual i immersiva a Montblanc El so de la tinta amb la participació d’Amat i Savall.

El director general del Festival Jordi Savall, Martí Santcliment, ha destacat que els repertoris que s’han interpretat han vingut gairebé dels cinc continents. «Ens semblava lògic que en aquesta cinquena edició la temàtica fos un homenatge al que ha estat el festival durant cinc anys, una mostra de diversitat cultural, social i humana».

Savall ha afegit que a més de la diversitat, el festival és un homenatge a l’amistat, la bellesa i la transmissió d’aquesta bellesa i la celebració de la gran força que té la música. «És important reclamar la diversitat que no ha de ser una amenaça, tot i que avui en dia hi ha molts conflictes que venen per la lluita entre diferents cultures», ha dit.

El festival arrencarà l’11 d’agost amb un concert gratuït de l’Ensemble Mediterrània amb Carola Ortiz a Montblanc a la plaça de Sant Francesc.

Jordi Savall estarà present en cinc grans concerts, entre els quals destaquen Homenatge a Marco Polo, el 12 d’agost, amb Hespèrion XXI i Orpheus 21, Les vespres de Monteverdi, el 15 d’agost, amb La Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nations, l’Ofrena Musical, de J. S. Bach, el 16 d’agost, o el concert de cloenda Canticum pro pacem – Guerra i pau. De la Guerra dels Trenta Anys (1618) a la Capitulació de Barcelonai fi de la Guerra de Succesió (1714), que tindrà lloc el 17 d’agost al Reial Monestir de Santes Creus a la Plaça de Sant Bernat. «La memòria és una de les coses més importants que hem de conservar», ha manifestat.

El festival tindrà la presència de figures destacades del panorama musical internacional com el flautista Pierre Hamon, la cantant siriana Waed Bouhassoun, el Ricercar Consort, el Quartet Casals, el llaütista i guitarrista Enrike Solinís, així com Marc Hantaï i Pierre Hantaï, entre d’altres.

L’aposta per les noves generacionals i el talent jove es tradueix enguany amb un concert de la Jove Capella Reial de Catalunya dirigida per Lluís Vilamajó amb la interpretació de la Missa pro defunctis, de Cristóbal de Morales, el 14 d’agost, i una residència artística i concert de Daniel Claret i Federica Porello, al Convent de les Arts d’Alcover amb l’estrena d’El demà d’ahir, el 15 d’agost. Aquesta actuació representa el primer projecte de dansa del festival.

Frederic Amat

L’artista Frederic Amat ha estat l’autor de la pintura creada per representar el festival. En la línia del leitmotiv d’aquesta edició, l’obra presentada és també un homenatge a la diversitat. Aquest any a més la programació inclou la inauguració de l’exposició audiovisual i immersiva El so de la tinta amb la participació d’Amat i Savall, creada per al festival. La mostra es podrà visitar diàriament a l’Antic Hospital de Santa Magdalena de Montblanc. «Serà un diàleg entre la tinta i el so», ha explicat Amat.

Entre les altres activitats programades hi haurà cicles de conferències sobre geopolítica, drets humans i filosofia, amb figures com Koert Debeuf, Maria Bartels i Nous Salameh.

Entre les activitats complementàries també destaca la inauguració del projecte La taula parada. El gust per la història, una iniciativa del Departament de Cultura que es fa en monuments de Catalunya i aquí es durà a terme al Reial Monestir de Santes Creus. A partir de la reconstrucció d’una taula històrica, es tracta la quotidianitat i els usos dels espais de la comunitat cistercenca.

«Una unió econòmica, però no cultural»

Savall ha afirmat que en aquest moment que es viu a Europa la música ha de tenir una funció important. «Amb la música podem unir músics de tots els països d’Europa i mostrar que hi ha una cultura comuna, però Europa no té competència per la cultura», ha lamentat.

El músic ha dit que hi ha una unió econòmica, però no cultural. «Això és molt greu, hi hauria d’haver una visió cultural d’Europa perquè si no Europa no serà real, l’Europa econòmica no pot sobreviure sense una Europa on tots els creadors i la creativitat cultural estiguin units treballant junts».

El festival és organitzat per la Fundació Centre Internacional de Música Antiga amb el suport del Departament de Cultura. Les entrades ja es poden adquirir des d’aquest dijous.