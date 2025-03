La vaga dels sindicats minoritaris i una avaria a l’R2 Sud provoquen noves incidències a Rodalies

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La vaga dels sindicats minoritaris d’Adif i Renfe (CGT, SF-I i Alferro) i una avaria a l’R2 Sud provoquen una nova jornada d’incidències a Rodalies. L’aturada ha provocat cancel·lacions de trens i retards a diverses línies.

En concret a l’R2 Sud, un problema en la senyalització fa que no puguin circular combois entre Garraf i Vilanova i la Geltrú. Tot plegat dificulta, un dia més, la mobilitat de passatgers. A l’estació de Sants, la Clàudia, usuària de l’R1, ha explicat que entre Plaça Catalunya i Sants han estat aturats més estona de l’habitual, sense cap informació per megafonia. «Últimament hi ha molts problemes i molts dies estic agafant l’autobús», ha dit en declaracions a l’ACN.