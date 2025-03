Es podrà veure des de Tarragona l’eclipsi solar d’aquest dissabte?

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

Aquest dissabte, 29 de març, tindrà lloc el primer eclipsi solar de l’any. Es tracta d’un eclipsi parcial, i des de tot Espanya es podrà gaudir de la seva observació, encara que amb algunes diferències en la intensitat segons la zona. Afortunadament, l’estabilitat en el temps promet un cel net, fet que permetrà una visibilitat òptima per a aquells que desitgin veure el fenomen en la seva màxima esplendor.

En termes de magnitud, serà un eclipsi solar parcial una mica modest. El percentatge màxim de foscor (entre el 90% i el 93%) s’assolirà al nord-est del Canadà. A Espanya, les xifres seran molt més baixes, amb un màxim del 32% a Galícia. A Tarragona, l’eclipsi serà d’un 13%, aproximadament, començant a les 11:02 hores, arribant al seu màxim a les 11:48 i acabant a les 12:36.

Què és un eclipsi solar?

Un eclipsi solar ocorre quan la Lluna passa entre la Terra i el Sol, bloquejant totalment o parcialment la llum solar que arriba al nostre planeta. Aquest fenomen pot ser total, parcial o anular, depenent de l’alineació dels tres astres. En un eclipsi solar parcial, només una part del Sol queda enfosquit per l’ombra de la Lluna, el que produeix un efecte visual impressionant al cel.

Millors llocs de Tarragona per veure l’eclipsi

A la província de Tarragona, els millors llocs per observar l’eclipsi seran aquells que ofereixin un cel net i, si és possible, que es trobin allunyats de la contaminació lluminosa. Així doncs, els millors punts de la demarcació per poder veure l’eclipsi podrien ser les Muntanyes de Prades, el Delta de l’Ebre o el Mirador de les Crestes.

El pròxim eclipsi solar total

El següent gran esdeveniment solar serà el 12 d’agost de 2026, quan un eclipsi total serà visible des de Tarragona. Serà un eclipsi impressionant, que generarà una experiència única a les zones afectades, mentre que a la resta del territori peninsular s’experimentarà un eclipsi parcial molt profund, amb un enfosquiment superior al 90%. Així que, encara que l’eclipsi d’aquest dissabte serà un fenomen interessant, serveix també com a preludi per al gran esdeveniment que ocorrerà l’any vinent.