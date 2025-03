Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

Una forta pedregada ha caigut aquest dimarts a la tarda en alguns punts de Tarragona. De fet, ha arribat a tenyir de blanc alguns carrers de ciutats com Reus o Vila-seca, i de forma inesperada, ja que fa unes hores no hi havia ni rastre dels núvols que han portat aquesta pedregada.

El granís ha arribat a la demarcació acompanyat de pluja i, en alguns punts, de tempesta. De fet, a la Bisbal del Penedès ja s’han registrat més de 13 litres per metre quadrat, dels quals 9,4 mm han caigut en mitja hora.