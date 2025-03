Aquesta és l'aerolínia que fa pràctiques de vol al Camp de Tarragona

Publicat per Shaila Cid Redactora Creat: Actualitzat:

El cel del Camp de Tarragona ha estat, novament, escenari d'entrenaments aeris. Aquest dimarts, des de primera hora del matí, un avió de la companyia espanyola Vueling ha realitzat maniobres aèries a baixa altura sobre diverses localitats properes a l'Aeroport de Reus.

Segons ha pogut saber Diari Més, aquestes operacions corresponen a vols d'entrenament, coneguts com a base training, destinats a la formació de nous pilots. Aquestes pràctiques són habituals en períodes de menor trànsit aeri i consisteixen en una sèrie d'enlairaments i aterratges seguits, permetent als pilots adquirir experiència en condicions reals de vol.

L'Aeroport de Reus és sovint utilitzat per diverses aerolínies per a aquest tipus d'entrenaments, especialment durant la temporada baixa, quan l'activitat comercial disminueix. Altres companyies també han utilitzat les instal·lacions reusenques per a la formació de les seves tripulacions.

Vueling

Vueling Airlines, o simplement coneguda com a Vueling, és una aerolínia de baix cost propietat al 100% del Grup IAG, un holding hispano-anglès fruit de la fusió de les companyies aèries Iberia i British Airways. Vueling té la seu a Viladecans, amb la base principal a l'Aeroport Internacional de Barcelona i d'altres als aeroports de Roma, Màlaga, Sevilla, Madrid i València i també a Amsterdam, Bilbao, París, Tenerife, Gran Canària, Alacant, Astúries, Santiago de Compostel·la i la Corunya.

Actualment té una flota de 123 avions, que donen servei a més de 100 destinacions principalment d'Europa, d'Àsia i del nord d'Africa. Des de 2011 també fa connexions per a vols intercontinentals d'Iberia i altres aerolínies de l'aliança OneWorld com LAN Airlines, American Airlines o British Airways.