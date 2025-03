Un dels millors olis d’oliva verge extra d’Espanya s’elabora a Tarragona

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

El Centre Oleícola del Penedès (CEOLPE), una cooperativa amb seu a Tarragona, ha tornat a destacar per la qualitat dels seus olis en ser reconegut, per segon any consecutiu, com a finalista als Premis al Millor Oli d'Oliva Verge Extra d’Espanya. Aquest reconeixement arriba després del triomf obtingut l’any passat, quan es van alçar amb el primer premi a la mateixa categoria.

El consell rector de CEOLPE s'ha mostrat orgullós pel reconeixement i ha destacat que «és un bon reconeixement a la feina ben feta, tant per part dels productors com de l’esforç al molí per elaborar un excel·lent oli». A més, han subratllat que l’èxit del seu oli 'Ceolpe' es deu al treball conjunt de tots els involucrats, que el converteixen en «una joia que acompanya la nostra gastronomia».

Una cooperativa amb tradició i excel·lència

Fundada l'any 1988, CEOLPE és una cooperativa de segon grau que actualment agrupa a 12 cooperatives agràries de la regió. Aquestes cooperatives, que inclouen més de 70 pobles de les comarques de l’Alt i Baix Penedès, Alt i Baix Camp, Tarragonès, Garraf i Conca de Barberà, confien les seues olives arbequines a CEOLPE per a l’elaboració del seu oli. La varietat de zones productores d’oliva, des de les més primerenques fins les més tardanes, permet obtenir un oli de gran qualitat i equilibri, amb una rica diversitat de matisos.

Premis i distincions internacionals

L’oli ‘Ceolpe’ ha estat reconegut en nombroses ocasions per la seva qualitat. L’any passat, a més del primer lloc en els Premis al Millor Oli Verge Extra d’Espanya, va rebre altres premis destacats, com un accèssit al Millor Oli d'Oliva Verge Extra Afruitat Madur DOP Siurana als Premis del Centre de Desenvolupament de l’Oli (CDO), organitzats per l’Ajuntament de Reus i la Diputació de Tarragona. També va ser guardonat a la XXII edició dels Premis Internacionals a la Qualitat de l’Oli d'Oliva Verge Extra EXPOLIVA, organitzats per la Fundació de l’Oliverar de Jaén.

Un futur prometedor per a l’oli ‘ Ceolpe ’

Aquest continu reconeixement a la qualitat de l’oli ‘Ceolpe’ ressalta no només l’esforç de la cooperativa i els seus productors, sinó també l’excel·lència de la producció oleícola a la província de Tarragona. A mesura que la cooperativa continua innovant i perfeccionant els seus processos, el seu oli es referma com un dels millors exponents de la gastronomia espanyola.