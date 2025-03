El PP lamenta la «baixa» execució del Pla de Rodalies i reivindica el dret a un transport «digne»

Pere Lluís Huguet, diputat del PP per Tarragona, en una atenció a mitjansRedacció

El PP ha lamentat aquest dissabte la «baixa» execució del Pla de Rodalies 2030 per millorar la xarxa ferroviària de l’Estat a Catalunya.

Pere Lluís Huguet, diputat del PP per Tarragona, ha mostrat el seu suport a les concentracions de plataformes ciutadanes i ha assenyalat que els tarragonins estan «farts» que «no hi hagi infraestructures i inversions per part de la Generalitat a Tarragona».

Segons Huguet, el Pla de Rodalies que ha dit van proposar els socialistes s’hauria d’haver executat en la seva integritat. També ha dit que estaran al costat dels ciutadans per una cosa a la qual tenen dret, que és «el dret a un transport digne».