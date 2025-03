Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Les plataformes d’usuaris de Rodalies alcen la veu amb mobilitzacions en nou punts de Catalunya després de les contínues incidències a la xarxa de tren de les darreres setmanes.

Les protestes es concentraran davant de les estacions de tren de Tarragona, Lleida, Tortosa, Valls, Segur de Calafell, Molins de Rei, Cardedeu, la Garriga i Figueres a les 12 h del migdia.

«Sortim al carrer per un servei ferroviari digne. Estem farts d’un servei deficient. Ara és el moment de fer-nos sentir», detalla la convocatòria, secundada per Dignitat a les Vies, l’Associació per la Promoció del Transport Públic, Salvem l’R2nord, ‘Perquè no ens fotin el tren', Trens Dignes Ebre-Priorat, Defensem el tren de l’Empordà i Propera parada Valls. Sota el lema 'Per un servei ferroviari digne per a tothom', la convocatòria reclama trens amb «seguretat, eficiència i puntualitat» després de setmanes de «caos ferroviari».

Les plataformes han criticat els «retards constants» dels trens i la falta d’inversió real en infraestructures ferroviàries que ocasiona un servei «que no es mereix la ciutadania».

Les protestes arriben després de setmanes d’incidències, especialment al corredor sud, després de la finalització del tall de cinc mesos per les obres al túnel de Roda de Berà.

Les plataformes han carregat contra les administracions per sortir «d'unes obres de mig any sense haver fet proves». A més, han constatat la manca de fiabilitat del servei, que està molt saturat, i també la falta d’informació pels usuaris quan hi ha incidències.

El caos ferroviari ha coincidit amb un moment de conflicte laboral a les empreses Renfe i Adif, pel traspàs de Rodalies a la Generalitat, pactat per ERC i PSOE.

Durant l’última setmana, els usuaris han notat l’afectació de les jornades de vaga convocada pels sindicats minoritaris, el dilluns i el dimecres, després que l’acord entre el govern espanyol, la Generalitat i els sindicats de diumenge passat no aconseguís convèncer totes les centrals i CGT, SF i Alternativa Ferroviària mantinguessin les mobilitzacions. En canvi, van firmar l'acord UGT, CCOO, Semaf i SCF.

El principal punt de fricció és el traspàs de Rodalies a la Generalitat i el manteniment de les condicions laborals actuals -inclòs el dret a mobilitat- en el nou operador. El pacte entre administracions i sindicats majoritaris deixava per escrit que la nova empresa que gestionarà la xarxa formarà part del grup Renfe, que serà tindrà més de la meitat del capital. La Generalitat continuarà escollint la presidència que té vot de qualitat al consell d’administració.

La setmana que ve també es preveu que hi pugui haver incidències amb diverses jornades d'aturades. La CGT ha desconvocat aquest divendres les vagues parcials previstes per a dilluns que ve i els dies 24 i 28 de març i 3 d’abril, però manté les aturades de 24 hores per al 26 de març i l'1 d’abril.

Enmig d'aquesta conflictivitat, les plataformes volen exigir un servei digne pels usuaris al carrer. «La mobilitat és deficient i als que vivim fora de Barcelona ens porta problemes en sectors bàsics com el treball, l’educació i l’habitatge. (...) Això no és un model de futur, és una condemna», ha assegurat Anna Gómez, portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, en la roda de premsa per convocar les protestes.

Les plataformes van lamentar que el servei «ni tan sols compleixi el primer article del reglament» que estableix que s’ha de garantir la circulació de trens i maniobres, fent-les segures, eficients i puntuals.

Entre diverses incidències, divendres 7 de març, 900 passatgers van quedar atrapats a l’interior d’un tren que va quedar sense tensió a prop de l’estació de Bellvitge-Gornal i van haver de sortir caminat per la via.