'Cap butaca buida' mobilitza més de 6.000 espectadors de teatre a Tarragona en un sol dia

La segona edició de 'Cap butaca buida' ha aconseguit mobilitzar un total de 71.441 espectadors, assolint un nou rècord de públic en un sol dia. La jornada s'ha celebrat durant tot aquest dissabte amb 217 teatres adherits. El públic ha pogut gaudir d'una àmplia oferta teatral que ha inclòs 252 produccions, des de grans espectacles fins a muntatges de petit format, passant per teatre clàssic, contemporani, familiar i musical. La presidenta de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA), Isabel Vidal, ha celebrat l'èxit d'una nova edició que ha demostrat «la passió» que hi ha pel teatre.

La iniciativa ha aconseguit reunir 56.604 espectadors a Barcelona, 4.465 a Girona, 2.219 a Lleida i 6.129 a les comarques de Tarragona. En el conjunt de Catalunya, Barcelona ha concentrat el nombre més gran de sales participants amb 154; Tarragona, 22; Girona, 20; i les comarques de Lleida, 16. A més, l'edició d'enguany ha traspassat per primera vegada les fronteres de Catalunya, celebrant-se també al País Valencià, les Illes Balears i la Catalunya Nord amb 5 sales que han mobilitzat 2.024 espectadors.

Amb aquesta expansió, segons ha explicat Vidal, la proposta reforça la seva vocació d'esdeveniment cultural de referència per a tots els territoris de parla catalana a la vegada que «consolida la jornada» com una veritable festa del teatre. De fet, aquesta segona edició ha aconseguit reunir més de 70.000 espectadors - una dada que suposa un 89% d'ocupació mitjana – i que superar els 55.583 de la primera. També s'ha doblat la participació dels ateneus respecte a l'any passat, passant de 14 entitats a les 30 d'aquest 2025, ubicades en una desena de comarques catalanes.

Vidal ha volgut agrair la implicació de les productores, les companyies, els teatres, els professionals del sector i, sobretot, del públic que ha fet possible una «fita» que ha qualificat d'«històrica». «La veritat és que estem molt contents perquè ha anat millor del que esperàvem, hem crescut i hem constatat que hi ha un ambient importantíssim a cadascuna de les ciutats on hi ha espais escènics», ha assegurat.

També ha recordat que la varietat de l'oferta ha permès que hagi assistit públic de totes les edats. «L'única cosa que els uneix és la seva passió pel teatre», ha insistit, «i també aquesta voluntat de tirar endavant el projecte». A més, ha afegit que «segurament» s'ha pogut atraure a nou públic: «És una mica el repte, fer que més i més gent descobreixi la màgia que aporten les arts escèniques».

De cara a pròximes edicions, Vidal ha explicat que la voluntat és continuar ampliant l'abast de la jornada i incorporar més expressions artístiques, incloent-hi espectacles de carrer en pròximes edicions. «Esperem aquesta adhesió total dels equipaments escènics i també afegir les arts escèniques de carrer, perquè al final es tracta d'un dia en què tothom està pensant a gaudir del teatre», ha conclòs.

La cloenda de la diada s'ha celebrat al Time Out Market Barcelona, on els impulsors de la iniciativa i els seus col·laboradors han actualitzat el marcador del 'Cap butaca buida' i desvetllat la xifra final d'espectadors. La venda d'entrades de la campanya s'ha fet a través del web de 'Cap butaca buida' i als portals de cadascun dels teatres adherits i el recompte s'ha centralitzat en el Centre de Treball de la Fundació Esclerosi Múltiple.

Els organitzadors han recordat que 'Cap butaca buida' s'ha celebrat gràcies a l'impuls de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb el suport del Departament de Cultura a través de l'Institut Català de les Empreses Culturals en el marc del I Pla d'Impuls del Teatre de Catalunya 2023-2026, i la col·laboració de diverses institucions, teatres, ateneus, productores i companyies adherides.

Pel que fa a la recaptació que s'hagi fet, la iniciativa destinarà un percentatge a Pallapupas, una ONG integrada per actors i actrius professionals que treballa en els usos terapèutics de l'humor als centres hospitalaris, amb més de vint anys d'experiència.