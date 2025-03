Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

Els pantans i embassaments de Tarragona han crescut considerablement després de les darreres pluges generades pel pas de fins a quatre borrasques -Jana, Kornad, Laurence i Martinho- per la demarcació en menys de diues setmanes. Aquestes borrasques han deixat precipitacions abundants a la província, on destaquen, per exemple, els 490 litres per metre quadrat que han caigut al Parc Natural dels Ports, a les Terres de l’Ebre.

Això és, sens dubte, un alleujament enmig de la prolongada problemàtica que la sequera ha generat en els darrers anys, ja que els pantans de Tarragona són fonts clau d’aigua per a l’agricultura, el consum humà i el proveïment energètic. Això sí, encara que la crescuda d’aquests pantans ha estat notable, diverses entitats han demanat "prudència", ja que "la sequera, ni de bon tros, s’ha acabat".

L’estat dels pantans de Tarragona



Un dels embassaments que més ha crescut durant aquestes darreres setmanes és el pantà de Siurana, a Cornudella de Montsant. L’embassament, encara que continua tenint nivells d’aigua molt baixos, presentava el 5 de març una capacitat del 9,3%, fet que equivalia a 1,137 hectòmetres cúbics. Després del pas de les quatre borrasques, aquest pantà disposa d’una capacitat del 17,2% (+7,9%), fet que equival a 2,098 hectòmetres cúbics.

Mapa amb l’estat de l’embassament de Siurana.

D’altra banda, el pantà de Riudecanyes ha crescut més d’un 15% la seva capacitat després d’aquest episodi de pluges. De fet, l’embassament presentava el passat 5 de març una capacitat del 24%, fet que equivalia a 1,278 hectòmetres cúbics. Després del pas de les quatre borrasques, el pantà presenta, en aquests moments, una capacitat del 39% (+15%), fet que equival a 2,075 hectòmetres cúbics.

Mapa amb l’estat del pantà de Riudecanyes.

Ara, després del pas de Jana, Konrad i Laurence, els pantans de Tarragona esperen rebre els darrers efectes de la borrasca Martinho, que deixarà xàfecs puntuals aquest cap de setmana a la demarcació. Així doncs, amb aquestes pluges, es preveu que els pantans de la província continuïn creixent, encara que, això sí, a partir de la setmana que ve s’espera que el temps s’estabilitzi i les pluges deixin pas al sol i al bon temps.