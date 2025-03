Plourà a Tarragona aquest cap de setmana?

Una dona d’esquenes amb un paraigua caminant per la Rambla de Tarragona.ACN

Els primers efectes de la borrasca Martinho ja s’han deixat veure a la demarcació de Tarragona amb les intenses precipitacions que s’han produït durant el matí d’aquest divendres. La realitat és que, després del pas de fins a quatre borrasques -Jana, Konrad, Laurence i Martinho- durant les darreres dues setmanes, la província fa temps que no encadena diversos dies assolellats, sense vent i amb una temperatura agradable.

Quin temps farà a Tarragona aquest cap de setmana?

L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) indica que, encara que dissabte el temps serà més tranquil i fins i tot pot arribar a sortir el sol, que anirà acompanyat d’una temperatura agradable, per al diumenge s’espera un 80% de probabilitat de pluja, especialment durant les primeres hores del dia. A més, la cota de neu podria baixar fins els 1.200 metres.

Per al dilluns, els efectes de la borrasca es dissiparan, amb només un 40% de probabilitat de pluja. Per tant, s’espera que, a partir de dimarts, la situació meteorològica millori finalment a la província, on en els darrers dies s’han produït episodis de precipitacions abundants que anaven acompanyades de forts vents.

Quan tornarà el sol i el bon temps?

Aquest episodi de pluges i vents intensos es prolongarà fins, almenys, dilluns, quan la situació començarà a estabilitzar-se gradualment. A Tarragona, per exemple, s’espera que el temps s’estabilitzi a partir de dimarts, tal com indica la mateixa Aemet.

De fet, la probabilitat de pluja que l’agència meteorològica dona per a dimarts disminueix fins el 30%. Una tendència que continua durant la setmana, ja que, per a dimecres, la probabilitat és del 5% i, per a dijous, del 10%. A més, s’espera que les temperatures pugin i que el sol torni a aparèixer amb més assiduïtat.