Catalunya està experimentant el conegut efecte Fujiwhara, un fenomen meteorològic poc comú que està provocant importants alteracions en el temps. Aquest fenomen es produeix quan diversos sistemes de baixes pressions o depressions satèl·lits interactuen entre si, girant al voltant d’una borrasca principal.

En aquest cas, la borrasca Martinho, que ja ha fet acte de presència a la demarcació de Tarragona aquest divendres, és l’epicentre d’aquest esdeveniment. A més, l’esmentada borrasca, arriba només hores després que Laurence hagi provocat intenses pluges amb desbordaments en diverses comunitats.

Què és exactament l’efecte Fujiwhara ?

L’efecte Fujiwhara rep el seu nom del científic japonès Sakuhei Fujiwhara, que va descobrir durant la dècada de 1920 que dos ciclons o sistemes de baixes pressions poden interactuar de manera fascinant quan s’apropen prou.

“Quan estan a prop, comencen a girar al voltant d’un punt comunament, i eventualment poden fusionar-se”, expliquen des de Meteored. Aquest fenomen no és estrany en latituds més properes a l’equador, on els ciclons tropicals són més comuns, però també pot ocórrer entre borrasques extratropicals, com les que ara afecten a Tarragona.

Fujiwhara va observar que, quan dos ciclons s’apropen, el més potent tendeix a dominar el més feble, alterant fins i tot la trajectòria d’ambdós sistemes. Aquest fenomen pot donar lloc a situacions meteorològiques molt inestables, com les que s'han produït en els darrers dies.

Com afectarà Tarragona?

La província de Tarragona viurà els últims efectes de la borrasca Martinho durant aquest cap de setmana. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) indica que, encara que dissabte el temps serà més tranquil, per a diumenge s’espera un 80% de probabilitat de pluja, especialment durant les primeres hores del dia. A més, la cota de neu podria baixar fins els 1.200 metres.

Per a dilluns, els efectes de la borrasca es dissiparan, amb només un 40% de probabilitat de pluja. S’espera que, a partir de dimarts, la situació meteorològica millori finalment a la regió, que ha patit l’arribada consecutiva de fins a quatre borrasques en les darreres dues setmanes -Jana, Kornad, Laurence i Martinho-.

Quan acabarà aquest episodi de mal temps?

Aquest episodi de pluges i vents intensos es prolongarà fins, almenys, dilluns, quan la situació començarà a estabilitzar-se gradualment. A Tarragona, per exemple, s’espera que el temps s’estabilitzi a partir de dimarts. Això sí, d’altra banda, la situació és especialment complicada per a les zones que ja han patit pluges torrencials recents, especialment aquelles en les quals els cursos dels rius estan a nivells elevats.

Per què és tan excepcional aquesta situació meteorològica?

El que fa tan peculiar aquest episodi és la concatenació de borrasques que ha afectat la península, i també la demarcació de Tarragona, en tan poc temps. Aquest tren de borrasques, accentuat per l’efecte Fujiwhara, és inusual en la nostra latitud i ha intensificat la inestabilitat meteorològica.

Els experts adverteixen que, encara que l’efecte Fujiwhara no és completament estrany en les latituds mediterrànies, la intensitat d’aquest fenomen i la configuració dels sistemes involucrats fan que la situació actual sigui especialment rellevant des d’un punt de vista meteorològic.