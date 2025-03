L'R2 sud i els regionals de sud recuperen la normalitat després d'una incidència entre Garraf i Sitges

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

L'R2 sud i els regionals del sud (R14, R15, R16 i R17) recuperen progressivament la normalitat un cop solucionada una incidència entre Garraf i Sitges, segons ha informat Renfe. Aquesta avaria ha provocat retards d'uns 25 minuts de mitjana.

D'altra banda, una incidència a Castellbisbal ha afectat la circulació a l'R4 i l'R8, on algun tren també ha acumulat demores de 25 minuts. Aquesta incidència ha quedat solucionada passades les deu del matí. Per últim, els trens de l'R1 i l'RG1 han acumulat retards d'uns 14 minuts de mitjana per una incidència entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, que ha quedat solucionada abans de les deu del matí.