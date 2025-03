Els Wedding Awards 2025 ja tenen els seus guanyadors en la categoria de Núvia i complements, destacant aquelles botigues que han aconseguit oferir dissenys exclusius, atenció personalitzada i una experiència inoblidable per a les futures núvies. Aquest any, tres establiments de les comarques tarragonines han estat guardonats per la seva excel·lència en el sector nupcial.

Agatha Novias - Reus

Situada a l’Avinguda de Sant Jordi, 25, local 11, Agatha Novias s’ha consolidat com un referent per a les núvies que busquen elegància i exclusivitat. Amb una àmplia selecció de vestits de marques reconegudes i un assessorament personalitzat, aquesta botiga és una aposta segura per a aquelles que volen lluir espectaculars en el seu gran dia.

Imatge d'un vestit de la botiga Agatha Novias.Bodas.net

Beautiful Bride - Tarragona

Ubicada al Carrer Unió, 5, 4t 1a, Beautiful Bride és coneguda per la seva atenció detallada i una selecció de vestits que combinen tendència i sofisticació. Amb un equip d'experts en moda nupcial, aquest establiment s'ha convertit en una de les millors opcions per a les núvies de Tarragona i rodalies.

Imatge d'un vestit de Beautiful Bride Tarragona.Bodas.net

Novias Janna - Llorenç del Penedès

Al Carrer Llevant, 35, trobem Novias Janna, una botiga que destaca per la seva passió en ajudar les núvies a trobar el vestit perfecte. Amb una atenció personalitzada i una col·lecció que inclou dissenys exclusius, Novias Janna ha guanyat un lloc entre els millors establiments nupcials d’aquest any.

Imatge d'un vestit de Novias Janna de Llorenç del Penedés.Novias Janna

Els Wedding Awards 2025 reconeixen cada any les millors empreses del sector nupcial basant-se en les valoracions de les parelles que han viscut l’experiència dels seus serveis.