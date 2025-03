Una fallada a la senyalització entre Cunit i Sant Vicenç afecta 5 línies de Rodalies

Publicat per Efe Creat: Actualitzat:

Una fallada al sistema de senyalització entre les estacions de Cunit i Sant Vicenç de Calders, al Baix Penedès, està provocant aquest dimecres demores en la circulació de trens de Rodalies de les línies R2 Sud, R14, R15, R16 i R17.

«Els trens poden circular fora del seu horari habitual per una incidència a les instal·lacions entre Cunit i Sant Vicenç de Calders», informa Renfe. Es tracta d'una fallada a la senyalització. «Els semàfors estan vermell per seguretat i cal donar pas amb mitjans diferents als automàtics», explica Adif. Tècnics del gestor de la infraestructura ferroviària treballen per solucionar el problema i reprendre la normalitat.

A aquests retards atribuïbles a una incidència tècnica se sumen aquest matí els causats per la supressió de vuit trens de diverses línies del servei de rodalies a causa de la vaga pel traspàs de Rodalies que mantenen CGT i SF-I, sindicats que no es van sumar a la desconvocatòria de les aturades de la resta de centrals.