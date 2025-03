Dos de cada mil tarragonins es van divorciar l'any passat

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Dos de cada mil tarragonins es va divorciar durant el 2024. Van ser, en total, 1.793, el que equival al 0,20%. És el percentatge, per càpita, més alt de les quatre províncies, superant la de Barcelona per una dècima (0,19%), amb un total de 10.715 casos registrats pel Tribunal Superior de Justicia. Girona queda un graó per sota, amb un 0,18%, registrant un total de 1.487 demandes de divorci i Lleida, amb un 0,16%, un total de 742.

La capital del Camp de Tarragona es va situar l’any passat entre les quinze primeres amb més consens en els divorcis. Aquestes han augmentat en els darrers anys, arribant fins als 1.190 casos. Respecte dels no consensuats, aquests va arribar fins als 603 .

Respecte de la demarcació, les dades varien. Segons les xifres registrades pel Servei d’Estadística del Consell General del Poder Judicial, que es van publicar aquest dilluns, Tarragona hauria registrat durant el 2024 un total de 313 divorcis consensuats i 177 de no consensuats. Superant per poc a Reus, que del primer cas en van ser 311 i del segon 150. El Vendrell, de consensuats, en va registrar 218 i de no consensuats 115. Valls, en canvi, redueix la xifra fins als 104 en el primer cas i 31 en el segon.

Les guàrdies i custòdies dels fills acostumen a ser un problema. Les consensuades a Tarragona van ser 143 i les que no van arribar a un acord 116. Reus en va registrar, del primer cas, 122 i, del segon, 108. Al Vendrell i a Valls, de casos consensuats, respectivament, n’hi va haver 86 i 45 i de no consensuats 90 i 39.

A nivell català i estatal, els òrgans judicials autonòmics van registrar un total de 15.267 demandes de dissolució matrimonial, un nombre molt similar al de l’any anterior, 15.398 (-0,8%). A l’estat espanyol, se’n van registrar 95.650, que representen un increment del 3,6% respecte a les del 2023, 92.344.

Aquest increment interanual retorna els procediments a xifres molt similars a les registrades el 2022, quan el nombre total de demandes de dissolució matrimonial havia estat 95.193. El nombre de demandes de dissolució per cada 100.000 habitants a l’Estat és de 199 i Catalunya es troba una mica per sota, amb una taxa de 193.

Des del Consell General del Poder Judicial apunten que l’increment global en l’àmbit estatal es deu al comportament de les demandes de divorci, especialment les consensuades, que són les que més han augmentat.