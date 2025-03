Imatge d'una boda celebrada a la Masía Can Martí de la Riera de Gaià.Bodas.net

Si estàs planejant el teu casament i busques el lloc ideal per celebrar-lo a Tarragona, estàs de sort. Bodas.net, el portal de referència en el sector nupcial, ha anunciat els guanyadors dels Wedding Awards 2024, basats en les opinions de les parelles que han passat per l'altar. Aquests premis reconeixen la professionalitat i qualitat dels millors espais per a casaments.

Segons dades de Bodas.net, el cost mitjà d'un casament a Catalunya és de 16.767€, amb una mitjana de 81 convidats, la qual cosa suposa un cost mitjà de 207€ per persona. Així mateix, el sector nupcial a Espanya continua creixent, amb més de 172.000 matrimonis registrats el 2023, confirmant que el matrimoni segueix sent una tendència entre les noves generacions.

Aquests son els dotze espais reconeguts a Tarragona per aquests premis per a celebrar el teu gran dia amb encant i elegància:

Casablanca Cristal

El Casablanca Cristal és un espai sofisticat i modern que ofereix diverses opcions per a celebrar cerimònies elegants i exclusives. Permet realitzar la boda a la daurada arena de la platja Cristal de Miami Platja, el seu jardí natural, ple de verd, el seu elegant saló i el seu club per celebrar la festa.

Casablanca Cristal permet celebrar enllaços a l'arena de la Platja Cristal. de Miami Platja.Cristal Casablanca

Clos Barenys - L'Orangerie

El Clos Barenys - L'Orangerie, a l'entorn de Vila-seca, ofereix un entorn idíl·lic envoltat de vinyes per a un casament de conte.

Clos Barenys - L'Orangerie de Vila-seca, un dels espais premiats per a celebrar bodes a Tarragona.Clos Barenys - L'Orangerie

Estival Eldorado

Un enclavament especial a Cambrils amb vistes espectaculars al mar, ideal per a casaments a la platja.

Imatge del Estival Eldorado de Cambrils.Bodas.net

Fortí del Rourell

El Fortí del Rourell, posa a disposició dels seus clients un Bé d'Interes Cultural de la Generalitat de Catalunya datat del segle XII. En aquest privilegiat ambient s'hi respira una atmosfera romàntica inigualable.

Imatge del Fortí del Rourell.Fortí del Rourell

Heretat Sabartés

Aquest Palauet modernista de mitjans del segle XVIII ubicat a Banyeres del Penedés ofereix grans jardins i elegants instal·lacions per celebrar bodes amb encant rústic i envoltades de natura.

Imatge de l'Heretat Sabartés de Banyeres del Penedés.Bodas.net

Hotel Mas La Boella

Aquest exclusiu hotel de luxe de la Canonja amb jardins i un servei gastronòmic de primer nivell és un escenari natural rodejat de majestuosos jardins amb un gran nombre de salons i instal·lacions adaptades.

Imatge de l'espai de l'Hotel Mas Boella de la Canonja preparat per a la celebració d'una boda.Bodas.net

Mas de Teret- Grupo Casablanca

Mas de Teret, és una masía de Grup Casablanc situada al Catllar: un espai modern i acollidor per a casaments personalitzats.

Imatge de Mas de Teret- Grup Casablanca del Catllar.Bodas.net

Mas Folch

Mas Folch, situat a Constantí, és una masia moderna i modernista que destaca per la seva elegància i que compta amb amplis jardins per a una celebració en plena natura.

Masia Can Martí

La Masia Can Martí, situada a la Riera de Gaià, és un espai amb tradició i encant per a casaments exclusius.

Imatge de la Masia Can Marí de la Riera de Gaià.Bodas.net

Castell de Rocamora

Aquest restaurant, ubicat en un espai privilegiat, a Montferri disposa de zones ajardinades i sales amb encant amb celebrar un enllaç perfecte.

Imatge d'una taula preparada per una boda al Castell de Rocamora de Montferri.Bodas.net

Antic Molí

L'Antic Molí d'Ulldecona dona l'oportunitat de celebrar la teva boda en un restaurant amb estrella Michelin que ofereix una experiència gastronòmica inoblidable en un entorn idíl·lic.

El restaurant Antic Molí d'Ulldecona preparat per celebrar una boda.Marc Prades

Villa retiro

L'encant de l'hotel de Villa Retiro, situat a Xerta, i la gastronomia d'una cuina dirigida per Fran López, xef amb dues estrelles Michelin combinen per oferir la boda somiada a tota parella.