La UE destinarà 374 MEUR als grans projectes de Repsol a la demarcació de Tarragona

Imatge d’arxiu del polígon químic nord a la zona del Morell, on Repsol hi aixecarà properament una Ecoplanta.Cedida

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Unió Europea destinarà prop de 374 milions d’euros, a través dels fons d’Innovació, a impulsar tres grans projectes de futur de Repsol de la demarcació de Tarragona. L’Ecoplanta, l’electrolitzador T-Hynet i el TarraCO2-Storage, tenen com a objectiu convertir la regió en un referent de la descarbonització i la circularitat industrial.

El vicepresident de la Comissió Europea, Stéphane Séjourné, va visitar el passat divendres el complex industrial de Repsol al Polígon Nord del clúster petroquímic de Tarragona per conèixer de prop aquestes iniciatives estratègiques.

El Govern de Catalunya va voler refermar el seu compromís per la descarbonització de la indústria davant la Comissió Europea durant aquesta visita. El responsable de l’executiu comunitari va estar acompanyat pel conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, de la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i del ministre d’Indústria i Comerç, Jordi Hereu.

Les tres administracions coincideixen que la descarbonització és un punt clau en l’estratègia de creixement econòmic per assegurar la competitivitat de les empreses i generar ocupació estable i de qualitat.

Dins d’aquests projectes, l’Ecoplanta destaca per la seva capacitat de transformar residus urbans en combustibles renovables i productes circulars. Amb una inversió de més de 800 milions d’euros, dels quals 185 milions provenen del Fons d’Innovació de la UE, la planta generarà 340 llocs de treball d’alta qualificació a partir de la seva entrada en operació el 2029.

Per la seva banda, el projecte T-Hynet, impulsat per Repsol juntament amb Enagás i Messer, comptarà amb un electrolitzador de 150 MW capaç de generar 2,7 tones d’hidrogen renovable per hora.

Amb una ajuda europea de 62,5 milions d’euros, es preveu que aquest projecte contribueixi a evitar l’emissió de fins a 1,4 milions de tones de CO2 durant la seva primera dècada de funcionament, alineant-se amb l’estratègia REPowerEU.

El tercer gran projecte, el TarraCO2-Storage, consisteix en un magatzem offshore de CO2 situat a uns 45 quilòmetres de la costa de Tarragona. Repsol està pendent d’obtenir el permís del Ministeri per a la Transició Ecològica per iniciar els estudis geològics que determinaran la viabilitat d’aquest.

Si tirés endavant, la infraestructura comptaria amb una ajuda de 205 milions d’euros i una capacitat inicial per emmagatzemar dos milions de tones de CO2 anuals, amb una capacitat màxima de 54 milions de tones.

En sintonia

El conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, va indicar que «necessitem una indústria forta i dinàmica que ens permeti augmentar la productivitat, generar ocupació de qualitat i avançar cap a una autonomia estratègica». També recordà que «el marc per continuar avançant serà el nou Pacte català per a la Indústria 2026-2030».

Pel que fa al vicepresident Stéphane Séjourné, va destacar que «Espanya, i especialment Catalunya, és un pilar de la indústria europea. Un país i una regió que han sabut fer de la descarbonització de la indústria un motor de competitivitat, com ho demostren els dos projectes que visitats, dos líders de la indústria europea baixa en carboni».