Mercadona contractarà 250 persones per a la campanya d'estiu a Tarragona

Mercadona contractarà més de 800 persones per reforçar la seva plantilla de cara a la campanya d'estiu a Catalunya. De les més de 800 persones que la cadena té previst contractar per a la campanya d'estiu a Catalunya, 200 seran per a Barcelona, 250 per a les comarques de Tarragona, 326 per a les comarques de Girona i 40 per a les comarques de Lleida, ha precisat Mercadona.

La cadena de supermercats ofereix un salari brut de 1.685 euros al mes per a una jornada laboral de 40 hores setmanals.