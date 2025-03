L'ACA dona 24 ajuts per a minimitzar el risc d'inundacions en zona urbana a Tarragona

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha resolt la convocatòria d'una nova línia d'ajuts per a la redacció de projectes destinats a minimitzar el risc d'inundacions en zona urbana. La partida pressupostaria d'aquesta línia és de 2,1 milions d'euros. A les comarques de Barcelona s’han atorgat 23 subvencions; a les de Girona, un total de 17; a les de Tarragona, 24, i a les de Lleida, 24. Les subvencions, a més de definir mesures per reduir el risc d’inundacions d’origen fluvial en tram urbà, serviran per agilitzar els tràmits d’execució d’obres en les futures ordres de subvenció.

En total s’han atorgat 78 ajuts als ens locals, amb una dotació pressupostària de 2,1 milions d’euros. D’aquests, 23 han beneficiat a les comarques de Barcelona; 17 a les de Girona; 14 a les de Tarragona i 24 a les de Lleida.

A l'Ajuntament de Reus s'han atorgat 54.938,86 euros per a l'estudi hidràulic i d'alternatives del parc de la Festa; 13.930,64 euros per a la millora del Barranc de les Castellanes a la Torre de Fontaubella; 18.064,88 euros a per arranjar i consolidar el mur del torrent de Llorenç del Penedès; 27.986,7 euros per a l'estabilització i protecció de la llera del Barranc de Nolla-Plaça de Església de Móra la Nova; 19.749,81 euros a l'Ajuntament de l'Aleixar per a la protecció d'infraestructures públiques i patrimoni a la riera; 19.749,81 euros per fer dues esculleres de protecció contra avingudes a la Riba; 78.255,36 euros per fer un nou endegament del barranc del Portal al seu pas per l'avinguda de Francesc Macià a Riudoms; 12.636,13 euros per a la millora de l’endegament de la Rasa d’Altafulla; 22.168,66 euros per a la millora de la dinàmica d’evacuació del barranc de Solito de la Ràpita; 13.881,03 euros per a la protecció d'infraestructures públiques existents al barranc de la Font Vella a Botarell; 75.240, 42 euros per a la prevenció dels riscos d'inundabilitat a la riera de Cunit; 39.164,62 euros per crear una bassa de laminació al Barranc de Solito a la Ràpita; i 62.072,24 euros per a la protecció de la inundabilitat d'Alcanar-Platja.