Dignitat a les Vies celebra la desconvocatòria de vaga i demana als maquinistes que «es plantin» al costat dels usuaris

La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, celebra que els sindicats majoritaris hagin desconvocat la vaga de Renfe i Adif que havia de començar aquest dilluns però no descarta igualment un dia «complicat» a Rodalies després que, a l’acord amb el Ministeri de Transports i la Generalitat, s’hi arribés a última hora i la possibilitat que alguns serveis no es puguin restablir.

En unes declaracions facilitades per la plataforma, Gómez demana als maquinistes que «es col·loquin al costat de l’usuari» i que donin suport a les mobilitzacions del 22 de març que han impulsat diverses associacions del transport públic. «Els demanem que igual que s’han plantat amb el traspàs, ho facin també amb el servei», afirma.

Gómez assenyala que el servei de Rodalies és «nefast» i que els maquinistes són conscients d’aquesta realitat: «Ho saben i no estan contents. No els posen trens, no els posen mitjans i no tenen infraestructures correctes». «Estem rebent milers de missatges en què ens diuen que tenim el seu suport. Necessitem veure aquest suport», afegeix.

Diverses plataformes d’usuaris de trens, entre les quals Dignitat a les Vies, han convocat concentracions en set punts de Catalunya aquest dissabte en contra de les contínues incidències a la xarxa i la manca d’inversió per part de les administracions.