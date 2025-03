Soc autònom: com puc fer la declaració de la renda a Tarragona?

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La campanya de la Declaració de la Renda 2024 a Espanya es durà a terme entre el 2 d’abril i el 30 de juliol de 2025. Si ets autònom a Tarragona, és essencial que coneguis els passos necessaris per complir les teves obligacions fiscals de manera adequada.

Tots els autònoms estan obligats a presentar la Declaració de la Renda, independentment dels seus ingressos, sempre que hagin estat donats d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) durant l’any fiscal corresponent.

Documentació necessària

Abans d’iniciar el procés, reuneix la següent documentació:

Factures emeses i rebudes : Registra tots els teus ingressos i despeses relacionades amb la teua activitat econòmica.

: Registra tots els teus ingressos i despeses relacionades amb la teua activitat econòmica. Justificants de despeses deduïbles : Inclou lloguer de local, subministraments, quotes de la Seguretat Social, entre d’altres.

: Inclou lloguer de local, subministraments, quotes de la Seguretat Social, entre d’altres. Declaracions trimestrals : Models 130 o 131, segons el teu règim d’estimació.

: Models 130 o 131, segons el teu règim d’estimació. Informació fiscal addicional: Certificats bancaris, plans de pensions, inversions, etc.

Passos per realitzar la declaració

Accedeix a Renda WEB: Ingressa al portal de l’Agència Tributària i utilitza el servei Renda WEB per confeccionar la teav declaració. Necessitaràs un certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve PIN. Completa les teves dades personals: Verifica i actualitza la teva informació personal i familiar. Incorpora els teus rendiments d’activitats econòmiques: En l’apartat corresponent, detalla els teus ingressos i despeses deduïbles. Assegura’t que coincideixin amb les declaracions trimestrals presentades. Revisa deduccions i reduccions aplicables: Consulta les deduccions autonòmiques específiques de Catalunya que podrien beneficiar-te. Presenta la declaració: Una vegada revisada, envia la declaració de forma telemàtica. Si el resultat és a pagar, pots optar per domiciliar el pagament o fraccionar-lo.

Assessorament professional a Tarragona

Si prefereixes comptar amb ajuda especialitzada, a Tarragona hi ha assessories que ofereixen serveis personalitzats per a autònoms. Per exemple, DCM Assessors realitza una anàlisi de la teva situació personal, laboral i financera, recopila la documentació necessària i presenta la declaració en el teu nom, gestionant tot el procés fins la devolució o el pagament de l’IRPF.

És fonamental portar una comptabilitat ordenada i complir les obligacions fiscals en els terminis establerts per evitar sancions. Mantén-te informat sobre les novetats fiscals que puguin afectar-te i, si és necessari, busca assessorament professional per garantir una correcta gestió dels teus impostos.