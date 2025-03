Més pluja: la borrasca Laurence arriba la setmana que ve a Tarragona

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

Primer va ser Jana i després Konrad, dues borrasques que han deixat pluges abundants a Tarragona. Aquesta situació, tanmateix, està lluny d’amainar, ja que els pronòstics apunten que, a partir de la setmana que ve, la borrasca Laurence donarà inici a un nou episodi de pluges que podrien estendre’s durant tota la setmana.

De fet, les previsions de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) indiquen que Konrad acabarà per abandonar Tarragona aquest divendres a la nit mentre que, en un parell de dies, arribarà Laurence. La borrasca donarà pas a una massa d’aire més temperada que, segons els pronòstics, deixarà, novament, precipitacions generalitzades al voltant de tota la demarcació.

Així doncs, segons l’Aemet, diumenge a la nit hi haurà un 80% de probabilitats que plogui a Tarragona, un percentatge que baixarà fins el 60% dilluns, però que tornarà a pujar dimarts amb un 100% de probabilitats de pluja. Per la seva part, dimecres la probabilitat de precipitacions és del 90%, mentre que dijous és del 80%. O sigui, una altra setmana que, molt probablement, torni a estar passada per aigua.

D’altra banda, la cota de neu, que aquest dissabte s’espera que arribi a situar-se als 600 metres, pujarà amb l’arribada de la borrasca Laurence i se situarà entre els 1.000 i els 1.400 metres. Respecte a les temperatures, continuaran sent fredes, encara que aniran augmentant tal com vagin passant els dies.