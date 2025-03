La desconeguda atracció de PortAventura World que ha tornat a obrir enguany

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

PortAventura World ha reobert l’atracció El Secreto de los Mayas aquest 2025. Es tracta d’una de les atraccions més desconeguda del parc d’atraccions que, després d’estar tancada pràcticament durant tota la temporada del 2024, ha tornat a obrir les seves portes per a aquest 2025.

El Secreto de los Mayas és un laberint de miralls que està situat molt a prop de l’Hurakan Condor. L’atracció ofereix un divertit recorregut amb efectes de llum i so, a través d’un laberint decorat amb motius maies que farà que el visitant es perdi en més d’una ocasió.

Aquest laberint de miralls, que va ser inaugurat l’any 2013, va ser dissenyat per Adrian Fisher, un dissenyador especialitzat en el disseny de laberints de miralls, i construïda per GTMS, una empresa del Regne Unit especialitzada en la instal·lació d’aquest tipus de laberints per tot el món.

Durant aquesta temporada, el parc d’atraccions compleix 30 anys, per la qual cosa ha realitzat diversos canvis per sorprendre als seus visitants. "Aprofitant que al parc no hi havia gent, hem fet temes mecànics, elèctrics, estructurals, pintura, jardineria...", explica Sergio Fraile, director de serveis tècnics.

Això sí, entre tant canvi, n’hi ha un que ha generat una especial expectació entre els fans del parc d’atraccions i que s’ha dut a terme a l'Stampida. De fet, a l’atracció s’han canviat les vies de fusta per vies d’acer amb el model Titan Track.

El mateix Frare, en un vídeo que PortAventura ha pujat al seu canal de YouTube, feia referència a aquest canvi com un dels més destacats del parc. "Si parlem de projectes concrets i rellevants, podem parlar del Dragon Khan, que s’ha repintat per complet, o de l'Stampida, on s’ha canviat una part de les vies del tren".

Aquesta atracció ha estat algunes vegades criticada perquè, durant el trajecte, els usuaris rebien cops, sotracs i vibracions fortes, fet que, a posteriori, els podia fins i tot arribar a generar dolors. Així doncs, amb aquest canvi, s’espera que aquesta situació millori i que ofereixi una experiència suau, plàcida i, fins i tot, de més velocitat.