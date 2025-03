Els viticultors de Tarragona i l’Ebre, en alerta per l’amenaça d’aranzels del 200% als vins europeus

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Els viticultors del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre han rebut amb «preocupació» l'amenaça del govern nord-americà d'imposar aranzels del 200% als vins europeus. Alerten que amb el 50% de taxa impositiva que va aplica Trump en l'anterior mandat, les vendes de vi als Estat Units van caure més d'un terç i que gravar les exportacions un 200% farà molt complicat aconseguir vendre-hi cap botella de vi. Reclamen a la Unió Europea més lideratge i unitat per defensar el sector i que no se'l faci servir de boc expiatori en baralles geopolítiques. Els cellers exportadors de la DO Terra Alta, DO Montsant o DOQ Priorat treballen per diversificar les exportacions, obrint nous canals de comercialització a països d'Europa, o fins i tot d'Àsia.

Les denominacions d'origen de Tarragona i l'Ebre lamenten que les picabaralles geopolítiques acabin tenint un impacte demolidor en els seus negocis i que les taxes impositives a sectors com el vi i els licors serveixi perquè els governs es facin «orts» en les negociacions d'altres assumptes. Joan Àngel Lliberia, propietari del celler Edetària de Gandesa, a la Terra Alta, ha reclamat que per fer front a l'amenaça de Trump cal acord i unitat en la defensa dels interessos del sector a Europa, «lideratge i idees clares». Lamenta «la desprotecció del ciutadà per part dels mateixos organismes europeus», mentre els comissaris es «barallen» per la tipologia d'impostos i es debaten «si gravar el vi com els alcohols», però «són incapaços de defensar-lo com un element cultural més de la dieta mediterrània».

Fa cinc anys, els aranzels sobre el vi als Estats Units del 50% es va poder contrarestar amb la «fortalesa» de l'euro-dòlar i els pactes amb els distribuïdors. Però, així i tot, les vendes van caure en un 30% i 40%, en un moment en què el sector «venia molt tocat» de la pandèmia i va ser «fatídic». Tenint en compte que el consum als Estats Units està frenat, si s'aplica un gravamen del 200%, avisen que «la caiguda serà imparable i total» i «fer marca serà molt complicat». «Pot haver-hi algun nínxol de mercat molt particular que podrà subsistir, però els volums seran ridículs, tant en els vins cars com en els més barats. Caurem tots», preveu Lliberia, del celler Edetària.

Des de la DOQ Priorat consideren que seria un «problema» per la denominació d'origen si Trump posa aranzels del 200% perquè els Estats Units és el segon client més important dels cellers prioratins. Aproximadament, el mercat nord-americà representa el 20% de la producció de la DOQ Priorat. El president de l'entitat reguladora, Salus Àlvarez, també reconeix que tindrien «dificultats» per continuar venent el volum de vi que exporten als Estats Units.

Nous mercats

Àlvarez també assenyala que Trump «primer diu i després cal veure què acaba passant», ja que les seves declaracions provoquen «incertesa, inseguretat i alarma» en els mercats. Des de la DOQ Priorat manifesten que els últims anys s'han reduït les exportacions al continent americà i estan apostant per Europa i el territori català. Des de la DOQ Montsant també apunten cap a Àsia. «Els objectius de futur no estan en funció d'anar a conquerir el mercat americà, sinó per conquerir el mercat català», sentencia Àlvarez. També els cellers terraltins, com Edetària, han començat a prospectar altres mercats, sobretot a Europa, com Croàcia, Eslovènia, Polònia i Bielorússia, o fins i tot el Kazakhstan.

Joan Àngel Lliberia també fa una crida als consumidors catalans perquè apostin pels productes i la gastronomia catalana. «És el mercat més important que encara hem de guanyar la DO Terra Alta i altres denominacions petites: la mateixa gastronomia i els consumidors d'aquí», ha apuntat.