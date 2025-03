Cantar a la vida, una expressió que s’ha sentit gairebé una infinitat i mitja de vegades a la història, però, tot i així, efectiva. El Cor participatiu Arsmusica ho ha evidenciat durant el mes de febrer i a principis d’aquest març representant en quatre ocasions, i de manera solidària, l’Ever Smiling Liberty. Oratori Rock, que en paraules més properes significa «la llibertat del somriure etern (o infinit)». Acompanyats d’un gran grup d’artistes, el conjunt cantaire actuà a l’Auditori de la Diputació de Tarragona i al Casal Municipal de Creixell els dies 21 i 22 de febrer, respectivament, i a l’Església de Sant Pere de Montbrió i a la Parròquia de Crist Rei de Reus els passats 7 i 8 de març.

Les quatre actuacions, que es van omplir de gom a gom, van servir per a recaptar un total de 3.550 euros que es destinaran solidàriament a l’Associació Amics de Rwanda. Un grup sense ànim de lucre de les comarques del Camp de Tarragona que s’encarrega de tirar endavant un seguit de projectes que ajudin a millorar i donar suport a la societat ruandesa. Durant la seva història s’han encarregat de crear, entre d’altres, beques d’estudi —amb graus des del segon cicle de secundària fins a la formació professional o universitària—, i, com és el cas d’aquest projecte específic, al qual es destinarà la recaptació íntegra, de potabilitzar l’aigua a les escoles on l’organització hi col·labora, cadascuna comptant amb una mitjana de 1.200 alumnes per centre.

«Els concerts han sigut una experiència molt maca. Hem gaudit al cent per cent de les experiències», explica la Lourdes Monne, cantaire soprano del Cor participatiu Arsmusica, en el que hi han participat cantaires de diverses agrupacions. Al cor, dirigit per en David Molina, l’acompanyaren diversos artistes: el tenor Toni Viñals i la mezzosoprano Tànit Bono en els papers solistes, a més d’en David Ferré al piano, l’Albert Ferré al saxofon, en Ferran Noguera al baix i en Luis Chacón a la percussió.

Un conjunt instrumental variat i d’alt nivell que va donar color a l’oratori que van arranjar els compositors Jens Johansen i Erling Kullberg, i del qual Thomas Morell n’adaptà el text, tots basant-se en l’obra homònima del compositor barroc Georg Friedrich Händel (1685-1759), la qual va compondre i estrenar l’any 1746, i que dura, aproximadament, unes quatre hores llargues. Els compositors estocolmesos van decidir tocar de peus a terra, allargant la partitura, aproximadament, fins als noranta minuts.

No era la primera vegada que el cor tarragoní s’animava a cantar l’obra. L’any 2019, i en col·laboració amb el Cor Xera, ja van interpretar l’obra a l’esglèsia de Sant Joan Baptista de Tarragona, entre altres localitzacions. En aquella ocasió, de l’acompanyament se’n va fer càrrec l’agrupació Four o’clock Jass Quartet, però les parts solístiques se’n van encarregar els ja anomenats Toni Viñals i Tànit Bono. Una aproximació al paper que enguany han pogut rescatar i reescriure per a gaudir d’una obra tant colorida i expressiva com famosa.

L’alliberament de l’obra

Tot i ser un arranjament força notable, el libreto original de Judes Macabeus, que fou elaborat per Thomas Morell tracta de temàtiques tan actualitzades com l’amor a la pàtria, la confiança amb Déu i la lluita per la llibertat.

Tot i això, en aquest cas, qui s’allibera és el poble jueu pel mateix Macabeus. El fil va més o menys així: després de morir Alexandre el Gran —uns 320 anys abans del naixement de Jesús—, Israel cau sota el domini d’un rei sirià anomenat Antíoc IV. Aquest cau ràpidament vers la lluita que guia la família dels Macabeus per aconseguir la llibertat. Però, el de Síria, en no voler acceptar la derrota, torna a enviar un exercit per a recuperar el territori. En Judes, fent ús de la fastuositat religiosa i consagrant el temple, torna a encoratjar el poble i acaben fent fora els ocupadors. «Oh, pau! Oh meravellosa pau! Donem la benvinguda a la llibertat», conclou.