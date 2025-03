Repsol rep 205 MEUR de fons de la UE pel magatzem marí de CO2

Imatge d’arxiu del polígon químic nord a la zona del Morell, on Repsol hi aixecarà properament una Ecoplanta.Cedida

El projecte TarraCO2, un magatzem de CO2, a uns 40 quilòmetres en línia recta del pol petroquímic de Tarragona, impulsat per Repsol, rebrà un total de 205 milions d’euros provinents de la convocatòria de subvencions del Fons d’Innovació de la Unió Europea, creat per a posar en pràctica tecnologies netes d’avantguarda en tota Europa, segons ha avançat aquest dimarts el Diari de Tarragona.

El projecte de Repsol ja havia estat inclòs fa mesos entre els seleccionats per la Comissió Europea per rebre finançament. El total de la convocatòria preveia 4.800 milions d’euros provinents del règim de comerç dels drets d’emissió europeus. Un dels àmbits que contemplaven aquestes ajudes era precisament l’ús de tecnologies CCUS, relatives a la captura, el transport i l’emmagatzematge del CO2.

Ara mateix, Repsol està pendent que el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic li atorgui el permís necessari per investigar si la zona on la companyia preveu construir el magatzem té les característiques adequades per acollir-lo.

L’atorgament del permís permetrà a Repsol determinar la idoneïtat del subsol marí per a l’emmagatzematge de CO2. L’execució final del projecte, malgrat el finançament previst de la Unió Europea, dependrà en qualsevol cas dels resultats de l’estudi tècnic. Els magatzems de CO2 en subsol marí no són cap novetat i en l’àmbit europeu ja hi ha diversos projectes consolidats i en actiu, com els de Ravenna o Greensand, i n’hi ha fins i tot altres en construcció, a banda dels que s’han projectat arreu del subsol marí europeu. El primer a posar-se en funcionament va ser el de Sleipner, a Noruega, ja fa 27 anys, amb capacitat per a un milió de tones.

El projecte de Repsol està pensat per a captar CO2 provinent de la indústria química, però també podrà donar servei a altres indústries com la cimentera o la de l’acer, que, sobretot en la zona de Barcelona, són també importants generadores de CO2.

Si el projecte TarraCO2, tira endavant, podria estar en marxa abans de l’any 2030, segons les previsions de la Comissió Europea, tot i que dependrà no tan sols de la viabilitat tècnica de la proposta, sinó també de la viabilitat econòmica, doncs vol donar servei a altres indústries dins el procés de descarbonització impulsat des dels organismes europeus.

El magatzem que Repsol projecta a la costa de Tarragona no té res a veure amb el fallit projecte Castor d’emmagatzematge de gas. El producte que es guardarà i la tècnica per a fer-ho és diferent, i en el cas del CO2, el tipus de subsol fa que el CO2 quedi solidificat permanentment i sense possibilitat de cap mena d’escapament. El projecte tarragoní està previst per emmagatzemar d’entrada fins a 4 milions de tones de CO2, tot i que si es confirma geològicament la previsió dels tècnics de la companyia, la possibilitat d’emmagatzematge pot arribar a ser de centenars de tones.