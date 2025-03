Una petició de Change.org reclama un aparcament digne i una connexió ferroviària a l'Estació del Camp de Tarragona

El descontentament dels usuaris de l’estació d’alta velocitat del Camp de Tarragona ha cristal·litzat en una petició a Change.org, impulsada per un usuari identificat com A.M. La iniciativa, titulada «Aparcament digne i connexió ferroviària ja! Camp de Tarragona no pot esperar més», reclama millores urgents en la mobilitat i les infraestructures de la zona.

La petició, que es va crear aquest dimarts 11 de març, ja ha recollit 48 signatures en només un dia. Segons el seu impulsor, la manca d’un aparcament gratuït adequat a l’estació és un problema greu per als usuaris, que es veuen obligats a utilitzar el pàrquing de pagament gestionat per SABA, amb poca capacitat, o a estacionar en llocs inadequats, posant en risc la seva seguretat i la dels seus vehicles.

A més, A.M. denuncia la inexistent connexió ferroviària entre l’intercanviador de Reus i l’estació del Camp de Tarragona. Malgrat les reiterades promeses per part de les administracions, aquesta infraestructura clau continua sense materialitzar-se, dificultant la mobilitat de centenars de persones cada dia.

«No estem demanant cap luxe, només infraestructures bàsiques i necessàries per a la nostra mobilitat diària. És hora d'actuar!», afirma el creador de la petició, animant la ciutadania a sumar-se a la reivindicació.

La petició continua oberta a signatures i, si aconsegueix un suport significatiu, podria pressionar les administracions competents per accelerar les millores demandades. Tot i que encara la petició és bastant recent i el seu suport no supera les 50 signatures, s'espera que el nombre d'usuaris descontents pugui augmentar. Els usuaris esperen que aquesta iniciativa serveixi com a punt d’inflexió per solucionar unes mancances que, segons denuncien, s’han prolongat massa temps.