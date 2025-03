Viñuales: «Sembla que quan el problema dels trens ha arribat a Barcelona reaccionen»

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Creat: Actualitzat:

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, va criticar ahir l’actual crisi ferroviària a la demarcació. «Fins que no ha passat a Barcelona, sembla que no han reaccionat de manera intensa», es lamentava el batlle. El passat dissabte, problemes al voltant de l’estació de Sants van motivar una reunió entre la Generalitat, Adif, Renfe i el govern espanyol.

«Aquest problema l’hem patit a la demarcació des de fa mesos i mesos» declarava Viñuales, tot apuntant que «la paciència de la gent s’acaba». Tot i això, l’alcalde va valorar positivament les darreres mesures pactades durant la reunió de diumenge, afirmant que «és innegable que s’estan fent esforços».

Viñuales es va mostrar «confiat» amb el suport de la Generalitat, però va apuntar a Adif com al responsable dels treballs, de qui critica «fa molts anys que no fan les inversions que s’han de fer». L’alcalde valora positivament mesures com els vagons d’alta capacitat, però demana «solucions immediates», afirmant que «la gent ha de poder anar a treballar i tornar a casa a una hora prudent».

De retruc, l’alcalde també va deixar caure que hi ha «planejaments del sistema ferroviari que no seran òptims» en una poc subtil referència a la ubicació de la futura intermodal a Vila-seca. «A Tarragona tenim el gruix d’usuaris de mitjana distància, uns dos milions, Reus té uns 900.000 i la zona de costa són uns 300.000, no fa falta que digui res més», va apuntar.