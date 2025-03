Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra van instruir 3.785 desaparicions de persones a Catalunya l'any passat. Això suposa una mitjana de 10 persones desaparegudes al dia però és una xifra estable respecte de l'any anterior.

Segons ha informat el cos, el 60% dels desapareguts el 2024 van ser homes i el 22%, menors d'edat d'entre 13 i 17 anys. El 98% dels casos va quedar resolt i, de fet, la meitat de desaparicions es resolen en els tres primers dies i el 67% durant la primera setmana, han explicat els Mossos en un comunicat.

Les dades mostren una disminució del 10,5% en desaparicions de menors de 13 a 17 anys (839) respecte del 2023, un augment del 5,6% en persones de més de 65 anys (281) i del 4,6% en persones de 18 a 64 anys. Per franges d'edat, els menors de 0 a 12 anys representen un 2%; els de 13 a 17, un 22%; els adults de 18 a 64 anys, un 68%, i un 8% les persones de més de 65 anys.

Les denúncies per desaparicions representen el 0,611% del total de denúncies tramitades pels Mossos, per això el cos avisa que interposar una denúncia en el moment de la desaparició és clau per iniciar la localització de la persona.

A la regió policial metropolitana de Barcelona se'n van denunciar 719 i a les regions policials metropolitanes Metro Nord 658 i 987 a la Metro Sud, per la qual cosa concentren el gruix de desapareguts amb un total de 2.364 denúncies.

La segueixen les regions policials de Girona (440), Camp de Tarragona (349), Ponent (213), Catalunya central (177), Terres de l’Ebre (127) i Pirineus (11). Des de l’any 2021 s’han denunciat un total de 391 desaparicions fora de Catalunya, de les quals 104 corresponen a l’any passat.

La Unitat Central de Persones Desaparegudes i Conducta Suïcida dels Mossos va atendre l’any passat 263 casos nous i va gestionar un total de 2.304 trucades, de les quals prop de la meitat van ser atenció a familiars sobre qüestions vinculades amb l’estat de la investigació, orientació en la presa de decisions i assessorament en qüestions jurídiques. No s’ha d'esperar 24 hores per denunciar i la ciutadania es pot adreçar a qualsevol comissaria del cos de Mossos arran d'un cas.

Quatre desaparicions criminals

Des de l'any 2024 els Mossos han treballat en dues investigacions de persones desaparegudes en l’àmbit criminal i aquest 2025 ja n'han tractat dues més.

El mes de setembre es van detenir sis persones vinculades a un grup de tràfic de drogues per la desaparició d'un home a Granollers, quatre dels quals són a la presó preventivament. A l'agost l'aparició d'uns ossos a les Planes, a Barcelona, va permetre identificar la víctima a través de l'ADN.

El segon cas és la detenció d'un home a Morera de Montsant (Priorat) el desembre com a presumpte autor de la desaparició i ocultació del cos de la seva parella. La desaparició la van denunciar familiars d'ella el mes de juliol i l'home és a presó tot i que el cadàver no s'ha pogut localitzar.

Aquest 2025, la denúncia per la desaparició d'un home a Badalona (Barcelonès) l'1 de gener va obrir una investigació per desaparició criminal. Uns dies previs a la detenció del suposat autor, hi va haver un incendi al seu domicili en què va morir, per la qual cosa es van tancar les diligències.

Tot i aquesta defunció, van aparèixer parts del cadàver de la víctima en diferents moments i llocs: el cap de la víctima es va trobar a prop de l’hospital Germans Trias i Pujol de Badalona i el tors, a la ciutat de Barcelona.

Un altre cas que ha arribat als Mossos és la desaparició d'una dona a Vic el 19 d'abril de 2024, que va acabar amb la detenció el mes següent del marit de la víctima, actualment en presó preventiva. El cadàver de la dona va ser trobat a Aiguafreda (Osona).