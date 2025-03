Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Els actes d’aquest 8M i, per extensió, de tot aquest el cap de setmana, han començat amb menys anticipació que en altres ocasions per la coincidència de dates amb la celebració del Carnaval. A canvi, però, la majoria de localitats allargaran els actes gairebé fins a final de mes. Aquest serà el cas de ciutats com Tarragona i Reus, però també d’altres localitats com Valls, Salou, Cambrils, Creixell, el Morell o la Canonja, entre altres.

A Tarragona, la conselleria d’Igualtat, Polítiques Feministes i LGTBI+ ofereix enguany una programació amb una vintena d’activitats gratuïtes i obertes a tota la ciutadania per commemorar el 8 de març. Sota els lemes Amb pas ferm i Ens volien silenciar i hem decidit alçar la veu el programa tindrà com a eix central els drets laborals de les dones, donarà visibilitat al paper de la dona en el món de la cultura i abordarà la pressió estètica.

'La veu de totes'

La programació arrenca avui divendres amb l’exposició fotogràfica La veu de totes i finalitzarà el 29 d’abril amb el lliurament de premis Relats de Dones. Un dels actes més destacats serà la lectura del manifest que tindrà lloc davant de l’Ajuntament de Tarragona avui a les 13.00 h.

També avui, però a les 10.00 h., es projectarà el documental Elles hi eren, amb testimonis de deu treballadores de fàbriques de Tarragona sobre les dures condicions laborals entre els anys 60 i 80; i a les 10.30 h. s’oferirà el taller Caminant junts: com cuidar-se o cuidar en cures pal·liatives. El 8M, al passeig de les Palmeres, tindrà lloc el Ball Parlat Sogra i Nora amb l’associació Dames i Vells de Tarragona i a les 13.30 h. hi haurà el dinar amb motiu del Dia de la Dona.

Els actes continuaran amb actes com l’entrega dels punts de llibre Dones Tarragonines, que es farà el 12 de març a la Casa Canals o les xerrades Dona, cultura i literatura i La Dona en el món clàssic, que es faran els dies 13 i 20 de març a la sala del Sarcòfag d’Hipòlit amb motiu dels 25 anys de Tarragona Patrimoni de la Humanitat.

Referents veïnals de Reus

Enguany, amb motiu del 8M, l’Ajuntament de Reus ret homenatge a les dones referents del moviment veïnal de la ciutat des de l’any 1968 fins al 2024. L’homenatge es farà avui divendres, 7 de març, a les 17.30 h al Saló de Plens en el marc de l’acte institucional, en què també es llegirà la declaració institucional, a càrrec de quatre representants del moviment veïnal de la ciutat.

Abans del manifest institucional es retrà homenatge a les trenta-cinc dones que han estat presidentes d’una associació veïnal de Reus des de l’any 1968 fins al 2024 i, en especial, a vuit dones referents en aquest àmbit. En acabar l’acte, es donarà el primer volum de la col·lecció Dones Referents de Reus, Veïnes, a peu de carrer, escrit per la historiadora i periodista Isabel Martínez Martínez i la historiadora Carme Puyol Torres. Es tracta d’una nova col·lecció dedicada a dones referents i se’n preveu editar un nou volum cada any pel 8M.

Finalment, del 26 al 31 de març es faran xerrades, conferències, tallers, jocs de taula, concerts, sessions de lectura, presentacions de llibres, una caminada, tallers de defensa personal, etc.

Valls, de pedalades a tallers

En el cas de Valls, la lectura del manifest, la pedalada de la dona, un cafè literari, conta contes, conferències i tallers són algunes de les propostes pel 8M, que s’allargarà fins el 21 de març amb la implicació de l’Ajuntament i de diverses entitats.

L’acte més reivindicatiu serà avui al matí, amb el manifest a l’exterior del Museu Casteller a càrrec de l’alumnat de secundària dels centres de Valls i la pintada d’una pancarta reivindicativa a càrrec de la il·lustradora Alba Pocurull Oliva. A l’acte hi participarà la també vallenca Yasmina Akrouh, emprenedora i propietària de la Peixateria l’Ancla que llegirà un discurs.

El dissabte 8 de març es farà l’acte oficial a la plaça del Blat amb la lectura del manifest per part del col·lectiu Teixidores de Vilaniu, de la vocalia de Dones de l’Associació Barri Antic. Els actes es clouran el 21 de març amb una ruta d’espais feminitzats per als alumnes del Centre de Formació d’Adults.

Esport i cultura a Salou

Pel que fa a Salou, l’Ajuntament ha organitzat una àmplia programació pel 8M que va començar el dia 4 i s’allargarà fins el dia 14. Hi haurà tallers de creixement personal, xerrades, exposicions, activitats esportives i espectacles culturals conformen un cartell que vol posar en valor el paper de la dona en la societat.

Aquest divendres el departament de Joventut ha preparat una sessió de Cinema com a casa amb una projecció a Masia Tous a les 17.30 h. El dissabte començarà amb una caminada de dones (10 h.) des de la plaça del TAS. A les 11.30 h, les Gegantes de Salou rebran les participants de la caminada, i, a partir de les 12.15 h, el TAS acollirà diverses actuacions culturals. El plat fort arribarà a les 19.30 h al TAS, amb l’espectacle flamenc A ti mujer, de la companyia Azabache, de Paqui Moya.

Jornades a Cambrils

El 8M se celebra a Cambrils amb les Jornades per a la Igualtat de Gènere. Són una quinzena d’actes organitzats des de diferents serveis municipals, a més d’entitats com la Biblioteca Josep Salceda, el Museu d’Història, l’Arjau Vela Llatina, el Campus Extens de la URV, la Coral Verge del Camí o l’Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat. Hi haurà xerrades, tallers, espectacles familiars, club de lectura, cinema i es pot consultar a la web de l’Ajuntament. L’acte central del 8M, es farà aquest divendres, 7 de març, davant la Casa de la Vila a les 11.30, amb una concentració ciutadana i lectura del manifest.