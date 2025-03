Imatge del punt quilomètric de l'AP-7 on es va produir atropellament aquesta setmana.

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La Federació Empresarial d’Auto Transports de Tarragona (FEAT) rebutja la «criminalització» que, segons diuen, està patint el sector pels accidents amb camions implicats a l'AP-7 i l'AP-2. A través d'un comunicat, recorden que els camions tenen prohibida la circulació per diverses carreteres nacionals com la N-II, i les N-240 i N-340 al seu pas per Catalunya, fet que els obliga a fer servir les autopistes.

També apunten que les infraestructures estan «a punt de col·lapse» per la «manca d'inversió», i critiquen la «campanya interessada a tornar a establir peatges».

D'altra banda, la FEAT avisa que el percentatge de trànsit de mercaderies amb tren «no para de baixar» i només significa el 4% del total. «Pretendre que es poden establir límits al trànsit de camions i fer servir, de manera immediata el ferrocarril, és desconèixer absolutament la realitat», indiquen.