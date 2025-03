El Meteocat alerta de l’arribada de pluges que deixaran quantitats abundants a Tarragona

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

El Servei Meteorològic de Catalunya ha explicat, a través de les seves xarxes socials, que, a partir de les pròximes hores i durant els propers dies, es produiran diversos episodis de precipitacions que deixaran quantitats abundants a la demarcació de Tarragona.

De fet, el Meteocat preveu que, entre dijous a la tarda i dissabte, al Camp de Tarragona es puguin arribar a acumular 50 litres per metre quadrat, mentre que a les Terres de l’Ebre, 125 mm. Per aquesta raó, ha activat l’avís taronja -perill alt- i l’avís groc -perill moderat- per acumulació de pluja en diferents comarques tarragonines.

L’avís, que en aquests moments està actiu per a aquest dijous a la tarda i divendres al matí, afecta a les comarques del Montsià, el Baix Ebre i la Terra Alta. Concretament, l’avís taronja està activat al Montsià i el Baix Ebre, mentre que el groc afecta a la Terra Alta.

"La previsió de pluja del model meteorològic apunta que durant els propers tres dies la precipitació serà més persistent i continuada al litoral i prelitoral. En canvi, a partir de la nit de dissabte s'aproparà una extensa banda de precipitació que travessarà el país d’oest a est", indica el Servei Meteorològic de Catalunya a través d'X.

De fet, el Meteocat preveu que les quantitats de precipitació acumulada durant els tres propers dies puguin superar els 50 mm en punts del litoral i prelitoral de Catalunya, i també al Pirineu. Al seu torn, asseguren que les acumulacions previstes augmentaran amb l’arribada d’una pertorbació atlàntica la matinada de diumenge.