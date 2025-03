L'AEMET activa l'alerta taronja per pluges intenses al sud de Tarragona aquest dijous

Una dona d'esquenes amb un paraigua caminant per la Rambla de Tarragona.ACN

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha activat l'alerta taronja per pluges intenses al litoral i prelitoral sud de Tarragona per a aquest dijous, 6 de març. Segons les previsions, s'esperen acumulacions de precipitació d'uns 100 mm en 12 hores, amb moments puntuals de gran intensitat en què podrien caure fins a 40 mm en només una hora.

L'avís taronja estarà en vigor des de les 10:00 del dijous fins a les 23:59 del mateix dia, afectant especialment el sud de la zona. Tant el litoral com el prelitoral poden registrar episodis de precipitació molt intensa que podrien provocar inundacions en zones baixes i problemes en la circulació.

A més, abans de l'activació de l'alerta taronja, entre avui dimecres a les 11:00 i dijous a les 09:59, està vigent un avís groc per precipitacions acumulades de 20 mm en una hora i fins a 60 mm en 12 hores al litoral i prelitoral sud de Tarragona. De la mateixa manera, per a divendres 7 de març, també es preveu un avís groc per acumulacions de 60 mm en 12 hores a la mateixa zona, des de la mitjanit fins a les 17:59.

Les autoritats recomanen extremar les precaucions, evitar desplaçaments innecessaris, evitar les zones inundables i els llits secs dels rius i mantenir-se informats a través dels canals oficials.